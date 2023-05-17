Дом на 270 квартир построят на 2-й Владимирской улице по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Перове возведут дом по программе реновации по адресу: 2-я Владимирская улица, земельный участок 28/30. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

«Рядом с уже построенным домом на 2-й Владимирской улице появится еще один объект в рамках программы реновации. Таким образом в районе сформируют обновленный жилой квартал. Площадь будущей новостройки составит около 27 тысяч квадратных метров, в здании предусмотрено т ри секции переменной этажности, которые образуют закрытый внутренний двор», — рассказал Игорь Войстр атенко.

Фасады монолитного дома облицуют фиброцементными панелями и бетонной плиткой. На подземном уровне оборудуют паркинг. Просторные входные вестибюли оснастят комнатой консьержа и колясочной.

В здании разместится 270 квартир, среди них 50 однокомнатных, 181 двухкомнатная и 39 трехкомнатных. Их общая площадь составит 15,7 тысячи квадратных метров. Ver más стандартам программы реновации, в том числе специалисты установят сантехнику и кухонные плиты.

Во дворе появятся фонари, малые архитектурные формы, детская и спортивная площадки. Также разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

По словам главы Мосгосстройнадзора, после подачи застройщиком извещения о начале работ составя т график проверок здания.

«По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жи лых объектах по программе реновации. К выездным инспекциям привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят весь комплек с лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов», — отметил Игорь Войстратенко.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жил ье и городская среда» объем ввода в эксплуатацию жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей .

Программа реновации julio 1 de agosto de 2017. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

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