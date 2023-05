Дзюдоисты Физтеха успешно сдали квалификационные экзамены

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

В спортклубе МФТИ состоялся квалификационный экзамен по дзюдо, который дал право студентам носить пояса определенных цветов. Экзамен включал в себя теоретическую и практическую части. Во время практической части студенты успешно продемонстрировали различные техники бросков, таких как бросок через бедро, боковые и передние подсечки и другие приемы.

Семинар проводил эксперт Федерации дзюдо России, мастер спорта России по дзюдо, обладатель lV Дана по дзюдо Максим Сергачев. В мероприятии приняли участие не только студенты из секции дзюдо МФТИ, а также детская группа тренера-преподавателя МФТИ Михаила Агафонова.

Квалификационный экзамен успешно преодолели следующие студенты:

Осичева Александра – желтый пояс

Нигматулин Артем – желтый пояс

Власенко Александр – желтый пояс

Островной Кирилл – желтый пояс

Захаров Петр – желтый пояс

Рыбаков Алексей – желтый пояс

Тин Павел – оранжевый пояс

Кудряшов Илья – желтый пояс

«Мы не в первый раз проводим квалификационный экзамен в стенах МФТИ под эгидой Федерации Дзюдо России и хотелось бы отметить, что уровень заметно растет, — отметил Максим Сергачев, эксперт Федерации дзюдо России, мастер спорта России по дзюдо, обладатель lV Дана по дзюдо. — Очевидно, что секция дзюдо МФТИ развивается, тренера проводят большую работу, приходят новые участники, что несомненно радует, так как дзюдо доступно каждому».

Организатором мероприятия выступил тренер-преподаватель секции дзюдо Департамента физической культуры и спорта МФТИ Михаил Агафонов. Мероприятие поддержано компанией выпускников BiTronics Lab в лице Тимура Бергалиева.

Дополнительные фото и видеоматериалы мероприятия представлены в telegram-канале Секции дзюдо и джиу-джитсу МФТИ.

