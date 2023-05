ГУУ поднялся в предметных рейтингах RAEX

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

16 мая 2023 года рейтинговое агентство RAEX обновило линейку предметных рейтингов вузов России. По предмету «Менеджмент» Государственный университет управления поднялся на две позиции по сравнению с прошлым годом и занял 16 место по России.

По сравнению с прошлым годом количество охваченных предметных областей увеличилось на 20% и составило 35 направлений – это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных наук, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. В списки лучших вошли 164 вуза из 42 регионов России. В 2022 году в 29 рейтингов входили 136 образовательных организаций.

«Предметные рейтинги вузов являются частью экосистемы «Три миссии университета». За два года существования предметные рейтинги показали свою востребованность не только для абитуриентов и вузов, но и для работодателей. Важно, что рейтинги опираются исключительно на объективные показатели – мы не прибегаем в данном случае к опросам экспертов», – рассказывает Генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

При оценке образовательной миссии университетов оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах, количество массовых онлайн-курсов.

Показатели группы «Наука» включают библиометрические показатели (публикации и их цитирование), согласно базам Web of Science, Scopus и РИНЦ, доход от исследований c поправкой на масштаб, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, а также удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки.

При оценке третьей, общественной миссии вузов учитывались как предметные, так и институциональные показатели, имеющие отношение к вузу в целом. Так, на предметном уровне велось сравнение по показателям, измеряющим вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся по направлению в масштабах страны, долю зачисленных целевиков, долю студентов первого курса из других регионов. Критерии институционального уровня, также используемые в группе «Общество», – объем дохода от программ дополнительного образования и количество прошедших обучение по ним, многообразие знания на уровне вуза (количество программ, по которым ведется приём), аудитория сайта вуза и количество подписчиков в социальных сетях, а также частота упоминаний вуза в СМИ.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI