ГУУ вошёл в топ-5 университетов России по направлению «Государственное и муниципальное управление»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

17 мая 2023 года «Интерфакс» представил ежегодный рейтинг университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ). Государственный университет управления вошёл в пятёрку лучших учебных заведений страны. Всего в рейтинг вошли 50 российских вузов.

Оценка производилась по восьми показателям: число реализуемых профилей образовательных программ высшего образования по ГМУ; число публикаций авторов университета в журналах RSCI по теме «Государство и право» за период 2020-2022 гг.; среднее цитирование статей авторов университета по теме «Государство и право», опубликованных в журналах перечня ВАК в период 2020-2022 гг.; оценка участия и побед студентов вуза и образовательных программ в олимпиаде «Я-Профессионал» по ГМУ и другим.

Специальность «Государственное и муниципальное управление» одна из самых молодых в современной России, официально созданная в 1992 году. На сегодняшний день государственное и муниципальное управление вузы определяют, как одно из наиболее востребованных направлений подготовки.

В ГУУ кафедра государственного и муниципального управления создана в 1932 году как кафедра экономики и организации городского хозяйства и является одной из старейших кафедр университета. Свое современное название она получила в 1999 году. За время своего существования кафедрой было выпущено более 7000 специалистов для предприятий городского хозяйства, местного самоуправления и государственных структур. Более 500 аспирантов и соискателей защитили диссертации на соискание степеней кандидатов и докторов экономических наук.

«Интерфакс» с 2010 года ведёт активную работу по независимой оценке российских вузов и их образовательных программ, изучению перспектив повышения конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства.

Исполнительный директор «Интерфакса» Алексей Горшков так оценивает необходимость экспертной оценки работы вузов: «В контексте вызовов, стоящих сегодня перед национальной системой образования, исследование качества подготовки кадров для государственной службы становится всё более актуальной и важной задачей. Университеты активно развиваются, в образовательных программах появляются новые управленческие компетенции. Их экспертная оценка поможет российским вузам совершенствовать подготовку квалифицированных кадров для системы госуправления всех уровней».

Поздравляем наш университет с высоким достижением.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI