В районе Куркино реконструировали газопровод

В районе Куркино завершили работы по перекладке газопровода высокого давления протяженностью полкилометра. Это было необходимо для строительства нового учебного корпуса на улице Юровской.

«Динамика модернизации и развития инфраструктуры столицы оказывает влияние на реализацию крупных комплексных проектов. Для актуализации и внедрения комплексной схемы инженерного обеспечения с учетом конкретных градостроительных условий периодически требуется переустройство действующих газопроводов», — рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Для перекладки коммуникаций специалистам не понадобилось отключать потребителей от подачи газа. Кроме того, в местах пересечения газопровода с элементами инфраструктуры применяли закрытый способ — метод бурошнекового (горизонтального) бурения. После строительно-монтажных работ засыпали ликвидируемый участок сети газораспределения, чтобы не допустить просадки дорожного полотна.

Газопровод сделан из высокопрочных материалов. Это обеспечивает надежность подачи газа жителям не только района Куркино, но и всего Северо-Западного административного округа. По новому участку сети будет подаваться тепло для здания, в котором разместится начальная школа, детский сад и консультативный психолого-педагогический центр для детей.

