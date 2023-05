В Политехе обсуждают будущее экономики, управления и торговли

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 15 по 19 мая в Политехе проходит Всероссийская научно-практическая и учебно-методическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли» . Конференция традиционно организуется Институтом промышленного менеджмента, экономики и торговли, и этот год не стал исключением.

На торжественном открытии конференции присутствовали представители Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Института экономических проблем им. Г. П. Лузина ФИЦ КНЦ РАН (г. Апатиты), Белорусского государственного экономического университета (г. Минск) и Института экономических исследований (г. Донецк), и конечно же руководители ИПМЭиТ и первые лица университета.

С приветственным словом выступил проректор по организационно-правовым вопросам Виталий Сергеев: Сегодня вокруг нас происходят изменения, поэтому особенно важно продолжать проводить исследования, делиться результатами и обсуждать их. Данная конференция, в силу обширности охватываемых тематических направлений, безусловно, является отличной площадкой для научной дискуссии .

Директор ИПМЭИТ Владимир Щепинин подчеркнул: Очень важным на сегодняшний день является вопрос качества образования как гарантии эффективности ВУЗа и взгляд работодателей на уровень подготовки выпускника как будущего специалиста. Очевидна необходимость взаимодействия университета и профессионального сообщества при подготовке специалистов. В этот раз на конференции данному вопросу уделено особое внимание и посвящена методическая секция, круглый стол и выступления ключевых спикеров. Знаменательно, что в этом году мы получили более 400 заявок на участие от коллег из различных регионов России и дружественных стран .

Татьяна Кудрявцева, заместитель директора ИПМЭиТ по научной работе, отметила, что в этом году в рамках конференции реализована концепция открытия каждой тематической секции выступлением приглашенных спикеров, что несомненно повышает интерес участников к каждому тематическому заседанию.

С приветственными словами выступили коллеги, присоединившиеся к мероприятию онлайн. Так Роман Дронов, заведующий кафедрой экономической безопасности Санкт-Петербургского государственного экономического университета, отметил позитивный длительный опыт взаимодействия с политехническим университетом. Декан Факультета маркетинга и логистики Белорусского государственного экономического университета Светлана Разумова и директор Института экономических исследований из Донецка Алексей Половян были солидарны, что сегодня важно поддерживать деловые связи, развивать совместную образовательную и научную среду и обеспечивать высокое качество совместных проектов и исследований.

В этом году в качестве ключевых спикеров выступили:

Людмила Корнилова, проректор по учебной и научной работе Чувашского государственного аграрного университета, с докладом по вопросу обеспечения эффективности деятельности и качества подготовки специалистов в региональном вузе;

Михаил Демидов, начальник отдела исследовательских проектов Северо-Западного института управления РАНХиГС, рассказал о результатах исследования, посвященного институциональным факторам поддержки предпринимательства в Ленинградской области, их видах и влиянию;

Мурат Икрамов, профессор Ташкентского государственного экономического университета, выступил с презентацией на тему: «Поведенческая реакция потребителя»;

Алексей Череповицын, заведующий кафедрой экономики, организации и управления Санкт-Петербургского горного университета, рассказал о подходах к оценке стратегической устойчивости нефтегазовых проектов в Арктике;

Юлия Евлахова, заведующая кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков Ростовского государственного экономического университета, поделилась исследованием на тему: «Цифровая финансовая безопасность государства и личности: что об этом знает поколение Z?»;

Роман Марченко, руководитель проекта в ООО «Газпромнефть информационно-технологический оператор», рассказал об актуальных компетенциях ИТ-специалистов, которые студенты Политеха освоят на корпоративных образовательных программах НОЦ информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть».

Работа конференции продолжится до 19 мая, где на 18 секциях выступит не менее 186 очных докладчиков-представителей вузов зарубежных стран (Узбекистан, Армения и Беларусь), университетов и научных центров регионов России (Казань, Севастополь, Челябинск, Кострома, Мариуполь и другие), университетов и исследовательских центров Петербурга, а также других различных учреждений и организаций. В условиях современных вызовов особое внимание необходимо уделять также участию молодёжи. С этой целью в нынешнем году впервые организована секция студенческого научного общества «Первые шаги в науке».

Невзирая на то, что конференция имеет статус всероссийской, наш университет с удовольствием принимает не только региональных участников, но и зарубежных коллег, и надеется на дальнейшее развитие деловых отношений и их укрепление в долгосрочной перспективе.

