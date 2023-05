В Москве объявили победителей конкурса грантов для НКО, помогающих участникам СВО и их семьям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве завершился конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), реализующих программы помощи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. По его результатам финансовую поддержку от города на реализацию своих проектов получат 42 столичные НКО. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Москва старается охватить поддержкой участников СВО и их семьи и привлекает для этого все возможные ресурсы. Наши партнеры — некоммерческие организации — постарались включить в проекты помощи самые эффективные практики и наработки, тем самым максимально дополнив социальные услуги города индивидуальными решениями. Всего экспертную оценку прошли 154 заявки НКО, экспертная комиссия из 32 профессионалов провела более 460 экспертиз. Специалисты обращали внимание на наличие у НКО опыта успешной работы и апробированных методик и программ, учитывалась востребованность предлагаемых услуг у участников СВО и многое другое. По результатам конкурса 42 НКО получат поддержку города и уже с 1 июня смогут приступить к их реализации на грантовые средства», — рассказала она.

Общий объем финансовой поддержки составляет 90 миллионов рублей. Средства будут распределены по трем группам заявок: около 70 процентов поддержанных городом социально значимых инициатив относится к группе больших грантов — их бюджет составляет от двух до трех миллионов рублей, 10 процентов заявок — группа средних грантов в размере от одного до двух миллионов рублей и еще 20 процентов проектов получит малый грант бюджетом до одного миллиона рублей.

«Мы позаботились о том, чтобы адресную помощь наши партнеры смогли оказывать в том числе на базе единого центра поддержки, который работает в Москве с 1 марта в Береговом проезде. В его стенах для НКО организовали специальный коворкинг, а также помещения для проведения консультаций и групповых мероприятий. Объединив усилия города с некоммерческими организациями, мы сможем окружить заботой всех нуждающихся в особой поддержке участников СВО и их родственников», — добавила Анастасия Ракова.

Более половины победителей конкурса заявили свои проекты по направлениям «Преодоление» и «Сопричастность». Они предусматривают индивидуальное сопровождение в кризисной ситуации и реабилитацию демобилизованных участников СВО, а также психологическое консультирование семей и работу с посттравматическим расстройством. Например, благотворительный фонд «Подарок ангелу» реализует комплексный проект «Жизнь после боя» по созданию системы психологической помощи и социализации участников СВО. А работа в ремесленно-творческих мастерских под чутким наставничеством специалистов фонда «Единение» поможет военным быстрее вернуться к привычной жизни.

Кроме того, около 17 процентов получателей грантов в рамках направления «Территория заботы. От семьи к семье» организуют сбор и распространение гуманитарной помощи и другие акции. Гранты получат такие некоммерческие организации, как «Вера. Надежда. Любовь» с проектом «Посылка солдату», «Таганский детский фонд» с проектом «С тобой и для тебя: программа комплексной поддержки участников СВО и их семей», «Справедливая помощь доктора Лизы» с проектом «Дорога к выздоровлению» и другие.

15 процентов победителей конкурса предложили проекты по оказанию юридической помощи, а также волонтерские проекты для семей участников СВО по направлению «Дела житейские». 10 процентов грантополучателей, в том числе «Московский дом солдатского сердца», будут реализовывать инициативы в рамках направления «Мастерские для своих». Они организуют работу мастерских, изготовят и адаптируют одежду для людей с инвалидностью. Еще пять процентов победителей по направлению «Могу и делаю» предложат участникам СВО и их семьям услуги по профессиональной ориентации, сопровождению в трудоустройстве и развитию карьеры.

Конкурс грантов для НКО, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, начался в столице 6 марта. Его организует Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.

