В Москве начали определять рассеянный склероз с помощью нейросетей

В Москве заработал новый сервис искусственного интеллекта, который распознает рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга. Своевременная диагностика и назначение терапии могут существенно замедлить прогрессирование этого хронического заболевания нервной системы. Сегодня искусственный интеллект в лучевой диагностике находит патологии уже по 21 клиническому направлению. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы продолжаем расширять возможности искусственного интеллекта в московском здравоохранении. Теперь нейросети помогают врачам в поиске признаков рассеянного склероза на лучевых снимках. Это опасное неврологическое заболевание обычно начинает развиваться в молодом возрасте и со временем может привести к тяжелой инвалидности. Технологии искусственного интеллекта позволят медикам повысить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют врачам в поиске патологий по 21 клиническому направлению», — рассказала Анастасия Ракова.

Умные алгоритмы с 2020 года работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину. Проект реализуют на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы совместно с Департаментом информационных технологий. Нейросети, интегрированные в единый радиологический информационный сервис единой медицинской информационно-аналитической системы, составляют описание и отмечают цветовыми подсказками области возможных патологий на медицинском изображении, а также производят измерения, которые представляют клиническую ценность для врача-рентгенолога при подготовке диагностического заключения.

Искусственный интеллект помогает находить на снимках лучевых исследований признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, а также рака молочной железы, грыж позвоночника, мочекаменной болезни, артроза, плоскостопия и других заболеваний.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Автоматизация на основе технологий искусственного интеллекта увеличивает производительность и качество работы специалистов лучевой диагностики. Благодаря искусственному интеллекту повышается доступность медицинской помощи для пациентов. Московский проект по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику позволяет создавать и развивать рынок сервисов искусственного интеллекта в этой области.

