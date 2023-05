В МГУ открылся Ректорский центр студенческого спорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

17 мая министр спорта Российской Федерации О.В. Матыцин и ректор МГУ академик В.А. Садовничий торжественно открыли Ректорский центр студенческого спорта, в рамках которого в начале лета начнут работу Центр прогресса студенческого бокса с профессиональным рингом, залы гимнастики, силовых и кардионагрузок. Центр прогресса бокса является совместным проектом Московского университета и Федерации бокса России.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Федерации бокса России Т.А. Кириенко, исполнительный директор Национальной студенческой Лиги бокса Э.С. Минцаев, легендарные боксеры – чемпионы и призеры Олимпийский игр Олег Саитов, Раимкуль Малахбеков, Камиль Джамалудино, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, руководитель отделения циклических видов спорта кафедры физического воспитания и спорта МГУ Ирина Привалова, студенты-боксеры.

Министр спорта Российской Федерации О.В. Матыцин: «Очень рад быть вместе в вами в МГУ, в Ректорском центре студенческого спорта. Сегодня праздник, к которому причастны много людей. Московскому университету хочу выразить благодарность за командную работу. Центр прогресса бокса здесь, на территории университета, впишется в славную историю МГУ и России. Спорт помогает реализовать интеллектуальные возможности в любых сферах. Если человек успешно прошел школу спорта, а тем более школу бокса, в других областях он тоже будет успешным. Хочу пожелать всем нам: занимайтесь спортом, берите пример с чемпионов! Желаю всем побед! В добрый путь, Ректорский центр студенческого спорта!»

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий: «В рамках Ректорского центра спорта Московского университета ведется огромная работа, направленная на популяризацию занятий физической культурой, вовлечению обучающихся в спортивные активности. Благодаря усилиям профильной кафедры, студенческого спортклуба университет развивает классические и новые виды спорта. Тут мы продолжаем уходящие корнями в античность традиции. Вся эллинистическая система образования строилась на гармонии интеллектуального и физического развития. Это подтверждают примеры Платона, Архимеда, Плутарха. Многие ученики великого математика Пифагора были и олимпийскими чемпионами. Про неуча в Древней Греции говорили: “Он не умеет ни читать, ни плавать”. Сегодня студенческий спорт в Московском университете – это множество внутриуниверситетских и межвузовских соревнований, секции с почти столетней историей спортивных достижений.

Сегодня спортивная инфраструктура пополнилась прекрасным залом для занятий боксом, что серьезно усиливает возможности для наших спортсменов. Я благодарю министра спорта Олега Васильевича Матыцина за поддержку этой идеи. Мы также признательны Федерации бокса России, Татьяне Анатольевне Кириенко, за самое активное участие в этом проекте. Желаю всем спортивных успехов и, конечно же, побед на ринге, в учебе и в жизни!»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Т.А. Кириенко: «Хочу поздравить университет с открытием Центра бокса. Мы хотим, чтобы студенты МГУ стали опорой сборной команды России! Я уверена, что усилия, которые приложены, окупятся. Открытие Ректорского центра студенческого спорта – значимое событие не только для университета, но и для боксерской семьи России!»

Ректорский центр студенческого спорта МГУ имени М.В. Ломоносова расположен в 3 учебном корпусе. Площадка может также принимать вузовские и межуниверситетские соревнования по боксу.

Бокс имеет славную традицию «прописки» в Московском университете. Так, выпускником биологического факультета МГУ является легенда советского бокса, чемпион Олимпийских игр в Токио (1964) и Мехико (1968), двухкратный чемпион Европы Борис Николаевич Лагутин. После завершения спортивной карьеры он стал ученым, защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую вопросам жизнедеятельности головного мозга.

В этом году Московский университет также отмечает 90-летие кафедры физической культуры и спорта. Спортивная инфраструктура МГУ сегодня состоит из многочисленных объектов – это и не так давно отремонтированный легкоатлетический манеж, бассейн, всесезонные и сезонные спортивные площадки.

