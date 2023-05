Волонтеры открыли «Аллею добра» в парке «Зарядье»

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 мая в парке «Зарядье» открыли «Аллею добра». Участниками акции стали жители столицы, получившие в 2022 году нагрудный знак отличия «Волонтер Москвы», учрежденный Мэром Москвы. Они высадили более 100 саженцев княженики обыкновенной. Этот вид занесен в Красную книгу Московской области. Встречается на севере Евразии и Северной Америки. В России распространен преимущественно на севере европейской части, в таежной зоне, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Московской области вид произрастает на южной границе ареала и известен с начала ХХ века. В следующем сезоне княженика порадует гостей и посетителей парка нежными розовыми цветками.

«Аллеи добра» расположена в той части парка «Зарядье», где представлен северный ландшафт, тундра, — там и растет княженика в дикой природе. Рядом появилась информационная табличка, которая будет напоминать о событии.

«Это уже вторая “Аллея добра”, которая появилась в Москве. Она находится в самом сердце столицы. Город высоко ценит заслуги волонтерского сообщества, поэтому аллея в честь добровольцев расположилась в историческом центре Москвы. Для того чтобы каждый волонтер мог реализовать свое желание быть полезным, в столице уже есть свыше 10 направлений добровольчества», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Волонтеры не только сажают растения и деревья, но и спасают их. В 2023 году уже собрали более 22,4 тонны макулатуры, этот объем спасает от вырубки 374 дерева.

Создание «Аллеи добра» стало традиционным событием, которое дает начало ежегодному проекту «Время добра» ресурсного центра «Мосволонтер». С каждым годом волонтерский сад сможет пополняться необычными растениями.

Проект «Время добра» — это серия полезных социально ориентированных мероприятий по разным направлениям добровольчества: мастер-классов, экскурсий, встреч с экспертами, облагораживания территорий, помощи животным, донорских акций и других. В 2022 году волонтеры Москвы открыли первую «Аллею добра» в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Теперь у москвичей есть возможность любоваться цветущими магнолиями.

В этом году на карте столицы представлено более 100 площадок проекта, где москвичи найдут для себя доброе дело и получат за это баллы. Их можно будет обменять на брендированную продукцию в «ДоброЛавке» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.

«Время добра» ежегодно проводится весной ресурсным центром «Мосволонтер» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Узнать больше о волонтерстве в городе можно на сайте «Мосволонтера», его странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

