Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В постановке Александра Баркара текст повести Николая Гоголя переплетается с музыкой, поэзией и современной драматургией.

В спектакле звучат песни Вени Д’ркина — автора-исполнителя, которого называли Высоцким 1990-х. Также литературным источником для «Вия» стала пьеса «Панночка» Нины Садур — современной писательницы, чьи книги издаются в Финляндии, Англии, Германии, Словакии и Японии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI