Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В столице в этом году планируют обновить более 300 вентиляционных шахт коммуникационных кол лекторов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бл агоустройства Петр Бирюков.

«Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда началась программа благоустройс тва общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смен у старым “домикам” пришли современные модернизированные решетки», — рассказал Петр Бирюков.

Вентиляционные шахты — наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это нужно для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений.

В рамках работ специалисты тщательно очистят бетонные поверхности от старой штукатурки, восстановят бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости заменят вентиляторы. Будут использоваться материалы и оборудование российских производителей.

«Облицовка вентшахт выполняется только в теплое время года, когда можно проводить работы со с пециальным клеящим составом», — добавил Петр Бирюков.

Коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров, число вентиляционных шахт прев ышает 13 тысяч.

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