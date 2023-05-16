18 мая в 15:00 состоится пресс-конференция заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Мероприятие посвящено публикации доклада для общественных консультаций по Обзору денежно-кредитной политики за период таргетирования инфляции.

Алексей Заботкин представит основные результаты исследовательских работ, проведенных сотрудниками Банка России, и рекомендации, основанные на этих результатах. В докладе обозначен круг вопросов, по которым Банк России рассчитывает получить мнение экспертного сообщества, бизнеса и граждан в ходе дальнейшего общественного обсуждения результатов Обзора.

Пресс-конференция пройдет в пресс-центре Банка России. Трансляция выступления будет доступна на нашем сайте.

Аккредитация журналистов проходит до 18:00 17 мая по адресу media@cbr.ru.