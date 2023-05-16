17 мая 2023 года состоятся два депозитных аукциона Федерального казначейства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок. Дата проведения отбора заявок 17 мая 2023 г. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023171 . Валюта депозита рубли. Вид средствсредства единого казначейского счёта. Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 100 000 . Срок размещения, в днях 7 . Дата внесения средств 18 мая 2023 г. Дата возврата средств 25 мая 2023 г. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая )FIXED Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых7,20. Базовая плавающая процентная ставка размещения средств-Минимальный спред, % годовых-Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая)Открытая. Расписание отбора заявок (по московскому времени)Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа. Прием заявок:с 14:00 по 14:20. Заявки в предварительном режиме:с 14:00 по 14:10. Заявки в режиме конкуренции:с 14:10 по 14:20. Формирование сводного реестра заявок:с 14:20 по 14:30. Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:с 14:20 по 14:45. Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:с 14:45 по 16:00. Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:с 14:45 по 16:00. Время перечисления депозитаВ соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 Приказа Федерального казначейства от 17.02.2023 г. № 4н.

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