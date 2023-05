16.05.2023 Wicepremier M. Błaszczak otrzymał nagrodę za wspieranie inicjatyw Trójmorza

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Razem jesteśmy silniejsi. To jest hasło, któremu jesteśmy wierni w NATO, ale przecież formuła Trójmorza jest szersza niż Sojusz Północnoatlantycki. Nasze wsparcie, którego udzielamy Ukrainie wiąże się z zasadniczym przesłaniem – braku zgody na odtwarzanie imperium rosyjskiego. Na naszych oczach Putin próbuje odbudować imperium rosyjskie. My Polacy doskonale wiemy, że bez względu na to, czy imperium rosyjskie było białe, czy czerwone czy jest putinowskie, dopuszcza się zbrodni. Przekonali się o tym mieszkańcy Buczy, Irpienia. Inne państwa z naszej części Europy mają tożsame doświadczenia. W związku z tym nasza współpraca koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa

– mówił wicepremier Mariusz Błaszczak podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie.

Inicjatywa Trójmorza służy pogłębianiu powiązań w regionie szeroko rozumianej Europy Środkowej (między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym), które tworzą trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Najważniejszymi dokumentami, które ukazują cele Inicjatywy Trójmorza, są deklaracje z Dubrownika (2016), Warszawy (2017), Bukaresztu (2018) i Lublany (2019).

To jest niezwykle istotne. Pomagamy naszym sąsiadom Ukraińcom, ponieważ rozumiemy co przeżywają. Nasi przodkowie przeżywali też podobne chwile. Te otwarte polskie serca są dostrzegane na całym świecie i to jest niezwykle istotne dla przyszłości. Jeszcze raz dziękuję. Doceniam inicjatywę Trójmorza i współpracę na rzecz bezpieczeństwa

– zaznaczył po odebraniu nagrody szef MON.

Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany w 2018 r. w Rzeszowie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pierwszy Samorządowy Kongres Gospodarczy i II Forum Regionów Trójmorza odbył się dniach 29-30 czerwca 2021 w Lublinie. Drugi Kongres Trójmorza, wraz z towarzyszącym Forum Gospodarczym, odbył się 6-7 czerwca 2022 roku odbył się także w Lublinie.

