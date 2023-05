16.05.2023 Wicepremier M. Błaszczak o bezpieczeństwie na VII Kongresie Przyszłości

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

16 maja 2023 r. wicepremier Mariusz Błaszczak podczas Kongresu Przyszłości w Olsztynie odebrał nagrodę „Człowieka Roku 2022”, przyznaną przez redakcję „Gazety Olsztyńskiej” za szczególne uznanie i docenienie wysiłków wicepremiera i ministra obrony narodowej zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce i jej obywatelom, a także wsparcia ukraińskich sąsiadów stawiających czoła najazdowi putinowskiej Rosji.

Celem Kongresu jest przede wszystkim zastanowienie się nad przyszłością w kontekście dynamicznego rozwoju technologii oraz ich wpływu na różne aspekty życia. W tym roku zaplanowane są prelekcje oraz dyskusje dotyczące m.in. bezpieczeństwa, wojska, sztucznej inteligencji, medycyny, cyberbezpieczeństwa, robotyki czy też zrównoważonego rozwoju.

Za rządów Prawa i Sprawiedliwości wprowadziliśmy takie oto rozwiązania, że każdy skrawek polskie ziemi będzie broniony. Nie oddamy ani skrawka polskiego terytorium. (…) To jest najlepsza polityka obrony i odstraszania – pokazywanie agresorowi, że Polska jest miejscem, którego nie warto zaatakować, gdyż ma silne, liczne i wyposażone w nowoczesną broń Wojsko Polskie.

– mówił podczas gali wicepremier Mariusz Błaszczak.

Bardzo się cieszę przede wszystkim ze zgłoszeń do służby w Wojsku Polskim (…) To bardzo dobry sygnał. To pokazuje podejście naszych rodaków do obronności. Jest bardzo wielu chętnych do służenia w Wojsku Polskim. (…) W ubiegłym roku najwięcej nowych żołnierzy zgłosiło się do Wojska Polskiego po wstrzymaniu obowiązkowej służby wojskowej. (…) Odtwarzamy bądź budujemy nowe jednostki wojskowe. (…) Także w województwie warmińsko-mazurskim powstaną nowe jednostki Wojska Polskiego. Dlatego żeby Polska była bezpieczna. Zdajemy sobie sprawę z agresywnej polityki rosyjskiej. Wszyscy obserwujemy to co dzieje się na Ukrainie. Inwazja rosyjska na Ukrainę jest kolejnym przykładem tego, że ś.p. Prezydent Lech Kaczyński miał rację, że imperium rosyjskie przynosi zło, że imperium rosyjskie jest groźne dla narodów, które zamieszkują w sąsiedztwie – wicepremier M. Błaszczak przypomniał w trakcie spotkania z uczestnikami Kongresu.

Priorytetem kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej pozostaje wzmacnianie potencjału obronnego Wojska Polskiego szczególnie we wschodnich województwach naszego kraju.

Dziś jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Żołnierze NATO, żołnierze amerykańscy stacjonują w województwie warmińsko-mazurskim, ćwiczą razem z żołnierzami polskimi. Bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie jest budowanie współpracy i interoperacyjności między siłami zbrojnymi Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale nie ulega żadnej wątpliwości, że najważniejsza jest siła Wojska Polskiego.

– powiedział minister Błaszczak.

Budowa silnej, 300-tysięcznej armii, staje się możliwe dzięki uchwalonej ustawie o obronie Ojczyzny. To milowy krok w tworzeniu nowoczesnego i licznego Wojska Polskiego. W ślad za zwiększaniem liczebnym i sprzętowym Wojska Polskiego idą decyzje o rozlokowaniu sprzętu i nowych jednostek.

Ważne jest też nowoczesne uzbrojenie Wojska Polskiego. Jestem dumny z tych zakupów, które przeprowadziliśmy, a przede wszystkim z czasu. Szczególnie z tego, że np. chociaż czołgi z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, czołgi T-72 są na Ukrainie, w ręku Ukraińców bronią Ukrainy, ale też całego wolnego świata, ale w to miejsce już w 20 Brygadzie Zmechanizowanej są czołgi K2 wyprodukowane w Korei. Czołgi, które już trafiły do naszych żołnierzy (…) Te czołgi będą produkowane w Polsce. (…) Wczoraj trafiły do Polski pierwsze wyrzutnie Himars zamówione w 2019 roku. Trafiły w ręce żołnierzy z 1 Brygady Artylerii z Węgorzewa, żołnierzy już przeszkolonych, którzy skończyli odpowiednie szkolenia w Stanach Zjednoczonych

-mówił szef MON.

VII Kongres Przyszłości to okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy między nauką, biznesem i samorządem. Na Kongresie Przyszłości mieszkańcy oraz przedstawiciele regionu spotkali się, aby dyskutować o kierunkach rozwoju, prezentować najlepsze praktyki rozwojowe i poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości regionu

