16.05.2023 #Supervision_Hack! Stwórz rozwiązanie, które zmieni rynek finansowy!

Kolejny maraton programowania już 19-21 maja 2023 r., The Tides w Warszawie.

Stwórz innowacyjne rozwiązania, które wesprą nadzór nad rynkiem finansowym oraz podniosą poziom cyberbezpieczeństwa

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa po raz drugi partnerem tej wyjątkowej inicjatywy.

Zapraszamy otwarte umysły i pomysłowych specjalistów do procesu tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które odpowiedzą na realne wyzwania i mają szansę na szybkie wdrożenie. W ciągu 24h uczestnicy wydarzenia odpowiedzą na wyzwania z zakresu finansowo-technologicznego oraz cyberbezpieczeństwa. Współorganizatorami wydarzenia są UKNF, FINTECH KNF oraz KNF CSIRT. Stań się częścią tej wyjątkowej inicjatywy!

Na uczestników czekają 2 wyzwania

#FakeJobHunter – walcz z oszustami na rynku pracy

#AdsDetect – mechanizm wykrywania fałszywych reklam

Łączna pula nagród podczas hacathonu a aż 150 000 zł.

Dołącz do hacathonu!

Udział w wydarzeniu jest otwarty dla wszystkich, w tym programistów, UX-owców, bezpieczników i specjalistów w dziedzinie rynków finansowych. Serdecznie zapraszamy zarówno doświadczonych zawodowców, jak i ambitnych studentów, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności. Wystarczy zarejestrować się na stronie supervisionhack.pl. Projekty można zgłaszać indywidulanie lub w max.6-osobowych zespołach. Nie masz swojego teamu? Możesz stworzyć drużynę na kanale Discord. Podczas całego wydarzenia możesz też liczyć na wsparcie mentorów, którzy posłużą radą techniczną lub w zakresie sposobów wdrażania pomysłów.

Masz realny wpływ!

Rozwiązania z poprzedniej edycji hackathonu #Supervision_Hack 2022 są już wdrożone i wykorzystywane w bieżącym nadzorze wykonywanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Zyskaj wiedzę i doświadczenia!

#Supervision_Hack to także bogata oferta wykładów i networking, W The Tides staną też strefy partnerów, gdzie dowiesz się m.in. o innowacyjnych rozwiązaniach wdrażanych przez MF i KAS.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie internetowej.

