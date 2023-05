Юбилейный сезон: Олимпиадные школы МФТИ проведут семь летних смен

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Олимпиадные школы МФТИ в этом году отмечают 10 лет со дня основания. За это время небольшой проект, зародившийся на базе МФТИ в Долгопрудном, стал лидером среди образовательных программ для школьников по всей России. С 2013 года в Олимпиадных школах участвовало более 12000 школьников из разных уголков страны и зарубежья. Из них 30% поступили на Физтех, а кто-то уже окончил обучение и строит карьеру!

С 18 июня по 26 августа пройдут семь смен, приуроченных к юбилею школ: четыре — на территории кампуса Физтеха и три — дистанционно, по направлениям: Математика, Физика, Информатика, Биология и Биоинформатика. Участие поможет понять уровень своей учебной подготовки и повысить его, найти товарищей с такими же увлечениями, немного заглянуть в свое будущее, ощутив атмосферу одного из лучших технических университетов страны, а чуть позже — поступить в любой ведущий вуз.

Подготовку учеников проводят опытные преподаватели и ученые из МФТИ, ВШЭ, МГУ и других ведущих университетов, наставники победителей национальных олимпиад. С 2013 года участники Олимпиадных школ МФТИ уверенно выигрывают на олимпиадах. В 2022 году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 253 выпускника Олимпиадных школ, из них 12 человек получили дипломы победителя.

Учебная программа нацелена на школьников всех уровней: от начинающих олимпиадников до гуру. Поэтому, если вы сомневаетесь, стоит приехать хотя бы раз.

Каждый день ребят ждут три учебные пары, персональные консультации, научно-популярные лекции и экскурсии, утренняя зарядка и другие виды спортивной активности, пятиразовое питание, развлекательные мероприятия, а также сдача экзамена, максимально приближенного к ВсОШ. Полное вовлечение предусматривают и дистанционные смены: ребята тоже начинают день со спортивной зарядки, посещают лекции, общаются с преподавателями и ассистентами.

В этом году Олимпиадные школы МФТИ обещают очень яркие и увлекательные юбилейные летние смены: уже сейчас сотни ребят прошли регистрацию и приступили к выполнению вступительного тестирования.

Принять участие очно: https://it-edu.com/p4r6

Подключиться к онлайну: https://it-edu.com/t2cy

Страницы Олимпиадных школ в социальных сетях:

ВКонтакте.

Telegram.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI