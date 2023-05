«Философское образование в НГУ – молодой ученый»: ИФП НГУ отметил 30 лет профессиональному философскому образованию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Институт философии и права Новосибирского государственного университета отметил юбилей – 30 лет профессионального философского образования в НГУ. В рамках круглой даты с 11 по 14 мая прошла Всероссийская научная конференция с международным участием «Философия, наука, университет». Участниками стало более 150 человек из ближнего зарубежья и России: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Омск, Барнаул, Томск, Красноярск, Абакан, Чита, Новосибирск и другие.

Открытие Конференции состоялось с пленарного заседания, на котором выступили одни из первых выпускников Философского факультета НГУ, а также доктор философских наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра философских коммуникаций Института философии РАН, вице-президент Российского философского общества Юрий Резник.

— Новосибирскую философскую школу я оцениваю как явление, которое должно быть. В докладе я говорил о том, что философия является самосознанием не только культуры, но и цивилизации. Но цивилизация состоит из субцивилизаций. Сибирь, сибирская субцивилизация – это часть российской цивилизации. Значит философия Сибири – часть российской философии, — отметил Юрий Резник. — В разнообразии философского сообщества не бывает сильнее-слабее, а бывает свое-другое. Вот свое-другое здесь тоже есть. В частности сегодня говорили о философии науки, методологических семинарах, которые проложили почву, изысканиях в научной философии. Наверное, это очень здорово, потому что когда говорят о философии Сибири, новосибирской, сразу вспоминаются эти вещи.

После пленарного заседания прошло торжественное мероприятие, посвященное тридцатилетию профессионального философского образования в НГУ.

— Философское образование в НГУ – молодой ученый. Что такое молодой ученый в 30 лет? Это, как правило, молодой кандидат наук, недавно защитившийся, который ищет новые темы, новые направления. В этом смысле, я считаю, что мы, теперь уже Институт философии и права, устремлены в будущее, мы хотим исследовать новое. Мы, как молодой ученый в России, открыты для всех новых учений, — открыл торжественное заседание доктор философских наук, директор ИФП НГУ Владимир Диев.

Помимо юбилея философского образования в НГУ институт отметил 20 лет с выхода первого выпуска журнала «Вестник НГУ. Серия: Философия и право». Он вышел в июне 2003 году к десятилетию Философского факультета.

— От всей души поздравляю с тридцатилетием образования факультета! Как и медицина, философия является одним из базовых направлений еще в схоластических университетах, — выступил с поздравительным словом ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук. — Конечно, необходимо развивать философское образование. Сейчас такое время, когда нужно осмысливать наше прошлое, наше будущее. Философский факультет является одним из самых главных факультетов в этом смысле.

Ранее преподаватель ИФП НГУ Иван Реморов вошел в число победителей премии «Лидер цифрового образования ー 2023» среди преподавателей, использующих в работе цифровые технологии.

