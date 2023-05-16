Стартовал Международный командный турнир по шахматам на Кубок МГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú

15 meses en Moscú университете торжественно открылся II Международный межуниверситетский командны й турнир по шахматам на Кубок МГУ. Россию на нем представляют два университета – МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ. В турнире принимают также участие команды университетов Азербайджана, Армении, Казахстана, Кирги зии, Республики Беларусь, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Приветствуя участников соревнования, ректор МГУ академик В.А. Садовничий отметил, что «Московский университет проводит активную работу по популяризации шахма т – в университете действует Шахматный клуб МГУ, а также клубы на факультететах. В июне прошлого года Московский университет провел Первый Международный межуниверситетский ко мандный турнир по шахматам на Кубок МГУ. Участие в нем приняли 8 команд из различных университетов республик бывшего СССР. В этом году состав участников расширился: к нам присоединились команда Туркменского государствен ного университета и Санкт-Петербургского государственного университета.».

Виктор Антонович пожелал успехов командам и сделал первый символический ход.

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