Среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года
На момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых не может превышать наименьшую из следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
В соответствии с Указанием Банка России от 28.02.2022 №
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