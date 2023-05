Среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа)

Source: MIL-OSI Russian Language News

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Банк России в установленном им порядке ежеквартально рассчитывает и опубликовывает среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов (займов) отдельно для кредитных организаций, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов на основе представленных ими данных о значениях полной стоимости потребительского кредита (займа). Период, за который осуществлен расчет, указывается в заголовке каждого расчета. На момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых не может превышать наименьшую из следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. В соответствии с Указанием Банка России от 28.02.2022 № 6077-У «Об установлении периода, в течение которого не подлежит применению ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)» ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не подлежит применению в период с 1 марта по 30 июня 2022 года при заключении в течение этого периода договоров потребительского кредита (займа).

