Разъяснения: Отчетность по форме 0409112 «Отдельные показатели кредитного риска по кредитам, предоставленным юридическим лицам»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обновлено: 16.05.2023

В данном случае требуется приводить показатель как по основной строке, так и по траншам. В форме 0409112 графы 3, 5–8,11–13 раздела 3 по траншам могут не заполняться, если для всех траншей, предоставленных в рамках кредитной линии, установлены одинаковые условия договора, учет ведется в целом по кредитной линии (а не по отдельным траншам) и значения показателей для всех траншей в рамках кредитной линии совпадают. Для всех остальных граф и разделов требуется заполнение как основной, так и траншевой строк.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI