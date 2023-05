Приглашаем на День отрытых дверей в магистратуру ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Уже в это воскресенье 21 мая в ГУУ пройдет День открытых дверей по направлениям магистратуры.

С 10:30 до 14:00 в фойе Актового зала каждый желающий* сможет получить консультацию по поступлению и узнать больше о программах обучения.

О студенческой жизни, полученных знаниях и карьерных перспективах собравшимся расскажут студенты магистратуры, а на оставшиеся вопросы ответят представители руководства университета.

Абитуриенты смогут ближе познакомиться с преподавателями на тематических занятиях, которые пройдут в аудиториях. Вместе они построят дорожную карту Государственного и муниципального управления, составят портрет идеального юриста, обсудят финансы и управление ими, а также примут участие в викторине.

И еще одна хорошая новость: наблюдать за насыщенным днем можно из дома, присоединившись к онлайн трансляции.

*Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Программа_21_мая

