Политех поднялся в рейтинге аналитического центра «Эксперт»

15 мая объявлены результаты рейтинга аналитического центра «Эксперт». В этом году Политех улучшил результаты в восьми предметах: экономика, математика, возобновляемая энергетика, материаловедение, фармакология, топливо, гуманитарные и общественные науки. Также университет вошел в два новых рейтинга — биоматериалы и астрофизика. Всего университет представлен в 16 предметных областях из 17 существующих и в 6 срезах из 9 соответственно.

Лучшего результата СПбПУ добился в общественных науках, войдя в десятку лучших университетов страны по этому направлению. Также большой рывок произошел в гуманитарных науках (15-16 место), в области фармакологии (12-14 место) и возобновляемой энергетики (13-15 место).

При этом университет сохраняет лидирующие позиции в области инженерных наук — как и в прошлом году Политех расположился на 14 месте, однако набрал на 8 баллов больше.

Наш университет несмотря на то, что исторически складывался как инженерный вуз, активно развивает и социально-экономическую составляющую. В современном мире общественные науки в техническом вузе имеют очень важное значение, и сегодня представители Института промышленного менеджмента, экономики и торговли и Гуманитарного института активно участвуют в исследовательской, экспертной, общественной и просветительской работе. Разрабатывают и внедряют инновационные методики обучения, используют информационные технологии в преподавании, публикуют научные статьи, участвуют в профессиональных конкурсах , — комментирует ректор, академик РАН, Андрей Рудской.

Со стартом программы «Приоритет-2030» в университетской среде начался новый этап трансформации — мы активно развиваем направление энергетики и биотехнологий. Наши ученые работают над методом диагностики инфекционных заболеваний на основе технологий CRISPR-Cas, создают новые антибактериальные соединения, разрабатывают экологически чистые технологии переработки биомассы в энергию. Исследования по проектам публикуются в высокоцитируемых журналах международного уровня, что находит отражение в результатах предметного рейтинга , — отмечает начальник Управления стратегического планирования и программ развития Мария Врублевская.

Рейтинг публикационной активности оценивает университеты на основе показателей научной продуктивности по предметным областям за предыдущие четыре года на основе публикаций в базе данных Scopus. Рейтинги публикуются по шестнадцати предметным областям и девяти узким подобластям. Все показатели разделены на четыре равнозначных блока:

«Востребованность/качество» (уровень цитируемости вуза в области);

«Масштаб и устойчивость деятельности» (доля публикаций вуза в общем объеме публикаций по стране и индекс Хирша исследователей);

«Качество роста» (качество цитируемости, отсутствие нечестных научных практик);

«Превосходство» (представленность в числе лучших публикаций в международных базах данных).

Всего в предметных рейтингах по областям и их срезам в этом году эксперты проранжировали более 150 университетов. Подробнее ознакомиться с результатами и методологией рейтинга можно на сайте аналитического центра «Эксперт».

