Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Руководители подразделений ПАО «Газпром нефть» прошли обучение по уникальной программе повышения квалификации, которую реализовали Санкт-Петербургский политехнический университет и один из ведущих вузов Китая Университет Цинхуа. Программа «Международное экономическое партнерство в энергетике: КНР» была разработана по заказ у ПАО «Газпром Нефть» и шла в режиме онлайн шесть недель. Её слушателями стали 50 человек, преимущественно — руководители высшего звена подразделений ко мпании со всей России.

«Мы с огромным удовольствием реализовали программу повышения квалификации вместе с нашим стра для еще одного нашего ключевого партнёра, ПАО „Г азпром нефть“. Политех — опорный университет компании „Газпром“, мы активно взаимодействуем с его дочерними п редприятиями, развиваем сотрудничество на разных уровнях, — отметил ректор СПбПУ академик РАН А ндрей Рудской. — С Китаем у нашего вуза создана многолетняя, устойчивая партнёрская сеть и база для всех ви дов взаимодействия. Знания, опыт и компетенции наших специалистов позволили разработать уникальную программу, ко торая в данный момент не имеет аналогов благодаря глубине проработки и стратегически важным напра влениям».

Programa de instalación en el panel de control о сектора Китая и стратегии его развития с учётом международной геополитической ситуации, техноло гических инноваций и повестки устойчивого развития. На занятиях слушатели изучили ключевые аспекты государственной политики Китая в области эне ргетики, обсудили вызовы и проблемы текущей международной ситуации в торговле энергетическими ресурсами и определили, как влияют требования углеродной нейтральности и энергетическая трансформ ация Китая на бизнес в сфере энергетики. Лекции участникам читали ведущие профессора и эксперты отрасли — профессор Школы экономики и мене джмента Университета Цинхуа Линлин Лю, президент Института экономических и технологических исслед ований Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNCP) Рукуан Лу, академик Китайской академии инженерных наук Юнао Су и другие.

Programa de actualización de temas y comentarios ми сталкиваются предприятия, спрос и предложение энергетических ресурсов Китая, кросс-культурные барьер ов, вызванных культурными различиями. Отдельный модуль программы был посвящен теме «Двойной углерод и зелёное устойчивое ра звитие. Участники разбирали цели углеродной нейтральности и энергетической трансформации Китая, а также особенности политики и практики углеродного рынка.

Для компании стратегически важно обучать и развивать сотрудников в соответствии с самыми актуальны ми данными, чтобы быть в курсе последних тенденций и особенностей отрасли. Именно поэтому для специалистов, отвечающих за развитие международного бизнеса в текущих ус ловиях, мы запустили совместную образовательную программу «Международное экономическое партн ерство в энергетике» с привлечением иностранных экспертов из КНР. Такая бесшовная кооперация позволила экспертам компании не только погрузиться в особенности эн ергетической промышленности Китая с точки зрения коммерции, но и расширить познания в сфере особено стей кросс-культурных бизнес-коммуникаций. Благодаря сотрудничеству с Политехом, участником «Лиги вузов Газпром нефти», y Университетом Ци no hay comentarios ыми заведениями, выводя образовательную среду «Газпром нефти» на международный уровень, — отм етил ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI