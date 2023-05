Первокурсник ЭФ НГУ стал победителем первенства мира по тайскому боксу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – С 5 по 12 мая в Бангкоке (Таиланд) прошел Чемпионат мира и Первенство по тайскому боксу 2023 года, в котором состязалось 564 спортсмена из 102 стран мира. На первенство в составе российской делегации поехал студент первого курса Экономического факультета Новосибирского

государственного университета Александр Ульяницкий. По итогам боев Александр показал себя сильным борцом и перспективным спортсменом. 5 мая он уверено продолжил серию досрочных побед, а 8 мая одержал победу над спортсменом из Объединенных Арабских Эмиратов, который был довольно серьезным соперником.

Александр рассказывает, что тайским боксом занимается уже 6 лет, ранее он неоднократно выигрывал всероссийские соревнования среди юниоров и юношей, побеждал в первенствах округа и на первенстве России, стал серебряным призером Чемпионата России, и, соответственно, чемпионом мира по молодежке.

— Чемпионат мира и Первенство по тайскому боксу в Бангкоке показалось мне масштабным и грандиозным событием. Это очень яркое и красочное мероприятие, но, возможно, в силу специфики восточного менталитета, здесь было много суеты и сумбура. В первый день соревнований мне было трудно сориентироваться в обстановке – я не знал, сколько нужно ждать выхода на ринг, в какой форме надо быть на том или ином этапе состязаний, неясным оказалось и множество других организационных моментов. Для сравнения – на Чемпионате России было гораздо спокойнее, все расписано по минутам и хорошо организовано, — рассказывает Александр.

Ближайшая цель спортсмена – яркий и зрелищный дебют на профессиональной арене. Александр считает, что спорт стал его профессиональным поприщем, поэтому он собирается стать победителем Чемпионата России и выиграть Чемпионат мира уже в классе элит и уже сейчас прикладывает к этому все усилия.

— Совмещать учебу и спорт очень непросто. Порой я на длительное время выпадаю из учебного процесса и потом приходится много работать и усваивать огромный объем информации, чтобы наверстать пропущенное. Пока я выезжаю на соревнования, мои одногруппники уходят в учебном процессе далеко вперед, иногда бывает очень нелегко их догонять. Я очень благодарен всем, кто относится с пониманием к моей ситуации – нашему ректору, декану Экономического факультета, его заместителям по различным направлениям, преподавателям, которые дают мне возможность заниматься любимым делом и компенсировать пропуски в учебном процессе. Понимаю, что отлынивать от учебы не получится, поэтому стараюсь готовиться к зачетам и экзаменам добросовестно, но зачастую для этого мне нужна определенная отсрочка, и я рад, что мне идут навстречу, это вдохновляет на дальнейшие победы, — говорит Александр Ульяницкий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI