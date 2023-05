Пандемия закончилась – вирус остался

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 мая 2023 года Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире. Пандемия официально закончилась. Однако сам вирус никуда не пропал, он продолжает жить и видоизменяться, он останется с нами навсегда, поэтому нельзя терять бдительность. Через два дня после сообщения ВОЗ Япония перевела COVID-19 в категорию опасных сезонных заболеваний. По всей видимости подобные решения будут приняты и в других странах.

В России ещё в конце апреля выявлялось по 5000-7000 заболевших в сутки, а на данный момент цифры упали до 2000-3000 в день. И при этом впервые с начала пандемии число выздоравливающих превышает число заболевших. Статистика настолько улучшилась, что с 23 мая она будет публиковаться не ежедневно, а раз в неделю, по вторникам. Но это у нас, а в Индии зафиксирован резкий рост случаев заболевания новым штаммом вируса под названием «Арктур».

Относительно благоприятная ситуация в России связана с высоким процентом вакцинированных. К примеру, в Свердловской области охват взрослого населения вакцинацией составил 98% Но даже такой впечатляющий процент не гарантирует полной защиты. Дело в том, что со временем действующие сейчас вакцины начнут терять свою эффективность. Наученное горьким опытом человечество уже работает над новыми вариантами вакцин и лекарств от COVID-19.

В связи с этим настоятельно рекомендуем не пренебрегать профилактическими мерами и соблюдать рекомендации врачей. Носите медицинские маски в людных местах. Проветривайте помещения и гуляйте на свежем воздухе, благо уже тепло и некоторых студентов можно заметить лежащими на пледах на территории кампуса. Поддерживайте гигиену. Питайтесь свежими сезонными травами, овощами и фруктами. Вакцинируйтесь от вирусов гриппа. Не портите себе чудесную весну вынужденным пребыванием в больничной палате. Всем здоровья!

