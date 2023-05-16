О признании выпусков облигаций несостоявшимися, об аннулировании регистрации выпусков, об исключении их из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 16.05.2023 приняты следующие решения:

в связи с получением соответствующего заявления в отношении следующих выпусков биржевых облигаций:

1.

Наименование Эмитента “Газпромбанк” (Акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-23Е Регистрационный номер выпуска 4B02-22-00354-B-001P от 04.06.2021 Раздел Списка Первый уровень

2.

Наименование Эмитента “Газпромбанк” (Акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-24Е Регистрационный номер выпуска 4B02-23-00354-B-001P от 04.06.2021 Раздел Списка Первый уровень

3.

Наименование Эмитента “Газпромбанк” (Акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-25Р Регистрационный номер выпуска 4B02-24-00354-B-001P от 04.06.2021 Раздел Списка Первый уровень

признать несостоявшимися указанные выпуски биржевых облигаций;

аннулировать регистрацию указанных выпусков биржевых облигаций;

исключить 16.05.2023 данные биржевые облигации из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI