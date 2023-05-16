О признании выпусков облигаций несостоявшимися, об аннулировании регистрации выпусков, об исключении их из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 16.05.2023 приняты следующие решения:
в связи с получением соответствующего заявления в отношении следующих выпусков биржевых облигаций:
1.
|Наименование Эмитента
|“Газпромбанк” (Акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-23Е
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-22-00354-B-001P от 04.06.2021
|Раздел Списка
|Первый уровень
2.
|Наименование Эмитента
|“Газпромбанк” (Акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-24Е
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-23-00354-B-001P от 04.06.2021
|Раздел Списка
|Первый уровень
3.
|Наименование Эмитента
|“Газпромбанк” (Акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-25Р
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-24-00354-B-001P от 04.06.2021
|Раздел Списка
|Первый уровень
- признать несостоявшимися указанные выпуски биржевых облигаций;
- аннулировать регистрацию указанных выпусков биржевых облигаций;
- исключить 16.05.2023 данные биржевые облигации из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
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