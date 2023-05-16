Открыт прием заявок на IX семинар по экономическим исследованиям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Семинар «Экономика и финансовый сектор России в условиях структурной трансформации» пройдет 5 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. Его проведут Банк России, Российская экономическая школа и базовая кафедра регулятора в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

Эксперты этих и других организаций, вузов и исследовательских институтов обсудят такие вопросы, как динамика потенциального ВВП России, антикризисная политика мегарегулятора, факторы устойчивости банковского сектора, совершенствование процесса принятия решений по денежно-кредитной политике.

На специальной сессии семинара состоится награждение призеров конкурса научных исследований, который проводят Банк России и журнал «Деньги и кредит» для студентов и аспирантов вузов, и выступление победителя конкурса с презентацией своего исследования.

Прием заявок на очное участие завершится 25 июня. Все желающие смогут присоединиться к онлайн-семинару — для этого надо пройти регистрацию до 2 июля включительно.

Фото на превью: FOTOGRIN / Shutterstock / Fotodom