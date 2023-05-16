Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de San Petersburgo

О культурных событиях СПбГУ 15–21 mayo

Начальник Главного управления по экспозиционно-музейной, библиотечной и издательской дея tel. mayo.

Онлайн-выставка «Письма Н. A. Бронникова жене. Разлученные войной»

В рамках деятельности Музея истории СПбГУ в день Великой Победы открылась онлайн-выставка «Письма Н. A. Бронникова жене. Разлученные войной». Письма студента-биолога Николая Бронникова обращены к его супруге Тамаре — студентке его же гр уппы. Первое письмо датировано 1 августа 1941 года, последнее — 14 февраля 1945 года.

Выставка «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!»

15 de mayo a las 17:00 de выставочном зале здания Двенадцати коллегий пройдет вернисаж выставки «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!» заслуженного художника России Геннадия Сотникова (1938–2007). Выставка будет работать до 2 июня.

Выставка Дениса Одинга «Сурт. Огненный край»

В Музее современных искусств имени С. П. Дягилева СПбГУ до 26 мая открыта выставка современного петербургского художника Дениса Одинг un «Сурт. Огненный край». Это новый цикл работ, посвященный древнескандинавскому царству огня — Муспельхейму, управл яемому великаном Суртом.

Встреча с почетным профессором СПбГУ Алексееем Петровичем Жабко

17 de mayo a las 17:00 de читальном зале библиотеки факультета ПМ-ПУ пройдет встреча с почетным профессором СПбГУ Алексееем Петровичем Жабко, на которой он расскажет о своем учителе , основателе факультета прикладной математики — процессов управления СПбГУ Владимире Ивановиче Зубове.

Лекция о граните рапакиви в архитектуре Северной столицы

17 de mayo a las 17:00 de читальном зале Научной библиотеки состоится léxico профессора СПбГУ (кафедра геохимии) Елены Геннадьевны Пановой «Рапакиви» из цикла «Каменное уб ранство Петербурга» o граните рапакиви в архитектуре Северной столицы.

Концерт памяти студента-историка Федора Соломонова

18 de mayo a las 18:00 de актовом зале (6-я линия В. О., д. 15) пройдет вокальный вечер образовательной программы «Академическое пение» памяти студента-историка Федора Соломонова. Он добровольцем ушел на военную службу и героически погиб на фронте специальной военной опе рации (Памяти Федора Соломонова, героически погибшего в зоне СВО) в апреле этого года. В программе — арии, романсы, песни XVII–XX веков. Проведет концерт руководитель образовательной программы СПбГУ «Академическое пение», доцент С ПбГУ Галина Жукова.

Мероприятия XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона

С 18 по 21 СПбГУ принимает участие вXVIII Санкт-Петербургском международном книжном салоне. На стенде СПбГУ можно приобрести книжную продукцию и периодические издания, выпущенные в И здательстве СПбГУ. В павильоне А состоятся презентации, автограф-сессии, иные мероприятия. Кроме того, участники салона могут посетить:

Выставка «16 лабиринтов Владимира Набокова»

В Музее В. B. Ро ждествено», — «16 лабиринтов Владимира Набокова».

Открытие выставки «Гуманный внук воинственного деда»

19 de mayo a las 18:00 — открытие выставки «Гуманный внук воинственного деда», которой осуществляется совместно с Государственным мемориальным музеем А. B. Суворова. Выставка посвящена памяти Александра Аркадьевича Суворова-Рымникского — владельца Дома Набок ова.

Лекция «Владимир Набоков: взгляд из Турции»

20 de mayo a las 18:00 — лекция турецкого переводчика и исследователя русской литературы Сабри Гюрсез «Владимир Набоков: взгляд из Турции».

Об Указе президента Российской Федерации № 343 сшего образования»

12 de mayo antes de Российской Федерации В. B. Путин подписал Указ № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования». В соответствии с указом в 2023/24 y 2025/26 учебных годах пройдет пилотный проект по изменению у ровней профессионального образования. Реформа системы высшего образования два уровн я высшего образования (базовое: 4–6 лет и специализированное: 1–3 года) и один — профессионального (asp ирантура). В рамках пилотного проекта на уровне специализированного высшего образования должны быть реали зованы программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. В пилотном проекте примут участие шесть вузов: Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университе т «МиСИС», Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный унив ерситет, Национальный исследовательский Томский государственный университет. Участники проекта до 30 июня утвердят программы, а с сентября уже начнут работу по реализации proyecto

О награждении сотрудников СПбГУ

È. o. проректора по организации работы с персоналом Лаура Ефимовна Усеинова сообщила о недавних награжд ениях универсантов.

No hay comentarios Канта состоялась церемония присуждения степени «Почетный доктор БФУ имени И. Канта» директору Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяне Владимировне Черниговской и директору Института педагогики СПбГУ Елене Ивановне Казаковой (Почетными докторами БФУ имени И. Канта стали профессора СПбГУ Татьяна Черниговская и Елена Казакова).

Объявлены победители и призеры конкурса на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга «Моло desde 2022 julio (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.05.2023). Лауреатами премии стали три работника Университета:

в номинации «В области образования» — доцент кафедры истории философии СПбГУ Александр Александр ович Львов (призер — доцент кафедры tel. ) в номинации «В области науки и техники» — доцент кафедры аналитической химии СПбГУ Андрей Юрьеви ч Шишов в nominaciones ких технологий имени Н. È. Пирогова СПбГУ Глеб Ирламович Ким

За особые заслуги и достижения в области экологии, охраны окружающей среды, обеспечения эко логически ориентированного устойчивого развития в стране и мире тренер-преподаватель спортивного клуба Управления по организации спортивной деятельности СПбГУ Сергей Алексеевич Семилеткин награжден Неправительственным экологическим фондом имени В. È. Вернадского нагрудным знаком «Орден В. È. Вернадского».

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Указом президента Российской Федерации от 27.04.2023 № 304 «О на граждении государственными наградами Российской Федерации» специалист научно-образовательного от дела Клиники высоких медицинских технологий имени Н. È. Пирогова СПбГУ Вадим Иванович Мазуров награжден орденом Александра Невского.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестною работу Указом президента Российской Федерации от 12.05.2023 № 339 «О на gradas щий кафедрой теории упругости Никита Федорович Морозов награжден орденом Александра Невского.

За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации профессор кафедры кон ституционного права СПбГУ Екатерина Российск ой Федерации Владимира Владимировича Путина (Профессору России).

Участники ректорского совещания поздравили коллег, пожелали им дальнейших успехов.

Также на совещании рассматривались вопросы: о подходах к преподаванию обществознания; о заседании президиума Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа, посвященного подготовке кадров для организаций ОПК; об участии СПбГУ в организации и проведении Петербургского международного юридического фору ma; об организации образовательного процесса; о международной деятельности и другие.

Полный отчет о ректорском совещании будет опубликован в ближайшее время на портале СПбГУ.

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