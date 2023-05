Новое рождение «Звезды Политеха»

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 мая в Белом зале состоялся финал вокального конкурса «Звезда Политеха». Спустя несколько лет «заморозки» этот творческий проект вернулся, и юные звёзды вновь вспыхнули на университетском небосклоне.

Конкурс существует с 2006 года и изначально в нём участвовали не только исполнители песен, но и чтецы, и даже мастера световых перфомансов. Однако с течением времени формат менялся, а в 2020 году из-за пандемии финал отменили вовсе.

И вот долгожданный конкурс вернулся. О том, как это произошло, рассказал главный организатор Максим Пилюгин: Мы хотели сделать аналог “Евровидения” в Политехе, сначала было кодовое название «Поливидение», но потом коллективным разумом из трёх человек мы решили возродить “Звезду Политеха” — это известное имя, статус. В конце декабря мы встретились с организаторами “Звезды Политеха” и дирекцией Студклуба. Проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов согласовал этот проект и помог дать ему старт, за что ему огромное спасибо .

В конце февраля прошёл кастинг исполнителей, а 31 марта — полуфинал, в котором приняли участие 20 человек. Жюри выбрало 11 лучших, и в течение месяца они готовились к главному этапу конкурса. Ребята несколько раз в неделю ездили на занятия по вокалу, специально для них известные ведущие Петербурга проводили уроки по импровизации и актёрскому мастерству. И, наконец, наступил «день Х». 11 мая вокалисты смогли показать результаты стараний (своих и организаторов, которые вместе с участниками проходили через 12-часовые репетиции).

Чем же это яркое шоу удивило зрителей? Сильные и красивые голоса исполнителей, световое шоу, харизматичные ведущие и дружная поддержка болельщиков — это если коротко о том, что происходило в тот вечер.

Каждый номер был хорош по-своему. Особенно бурную реакцию зрителей вызвала Мария Иванова со старой доброй песней Аллы Пугачёвой «Позови меня с собой». В семьи Марии — студентки 3 курса ИКНТ— все музыканты. Вот и она привлекла всеобщее внимание. Да ещё номер у неё был с подтанцовкой — ребята с зонтиками и газетами в руках кружили вокруг певицы. Кстати, главным хореографом конкурса стала недавняя мисс Политех Ксения Акулова, и она вместе с другими танцевала во время выступлений вокалистов.

Покорила зрителей и первокурсница ИПМЭиТ Лидия Мельникова. У неё уже есть опыт выступления на больших сценах. Вся в чёрном и кожаном, с макияжем смоки-айс Лидия спела «River». Подтанцовка в такт музыки, красивый голос и самоподача сделали своё дело — по спинам у особо впечатлительных побежали мурашки.

Песня, которую исполняла студентка 2 курса ИКНТ Татьяна Копышева, хорошо знакома всем, кто смотрел мультфильм «Холодное сердце-2» и слышал строчки «Вновь за горизонт». Вжившись в образ главной героини Эльзы, Татьяна выступала в блестящем бело-серебряном платье.

Во время концерта на сцене появлялись не только солисты, также было несколько дуэтов. Однако трио было только одно. Лидия Мельникова, Алина Емельянова и Варвара Сорокина в начале номера вышли на сцену в чёрных мантиях, а затем резко сняли их и оказались в красивых брючных костюмах. Зал аплодировал стоя.

И вот итоги подведены. Приз зрительских симпатий достался Марии Ивановой — неудивительно, именно она получила самые горячие аплодисменты публики. «Лучшая коллаборация» была у Елены Шундеевой (ИПМЭиТ, 1 курс) и Аделины Бобковой (ИСПО, 1 курс).

Третье место заняла Татьяна Копышева. На втором — Алина Емельянова с песней победительницы «Евровидения-2023» Лорин. А главной «звездой Политеха» стала Елена Шундеева. Она исполнила песню Меган Трейнор «NO».

Вот что победительница рассказала о себе: Пою с трёх лет, в детстве напевала маме песни на выдуманном языке, и она отдала меня на вокал. У меня есть диплом с отличием из музыкальной школы, закончила отделение “эстрадный вокал”. В “Звезду” я пришла, чтобы раскрепоститься на сцене и познакомиться с новыми людьми. Этот проект стал для меня самым незабываемым в жизни, это было очень классно и масштабно, меня многому научили. Участие в конкурсе вытащило меня из эмоциональной ямы. Моя жизнь сейчас полностью погружена в музыку, в дальнейшем планирую развиваться в этой сфере. Слушаю я абсолютно всё, но мне нравится блюз. Я и сама пишу песни, в ноябре у меня вышел сингл под названием “Оставь” .

Оценить выступления участников и шоу в целом вы можете в группе ВК «Звезда Политеха» .

Материал подготовлен студенческим медиацентром «Полимер» . Текст: Кристина Визе

Фотоархив

