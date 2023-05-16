Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

«Через 11 дней 68 тысяч столичных одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ. В этом году мы дали детям много новых возможностей для подготовки, однако знания на экза мене — не единственный фактор успеха. Поэтому мы запустили уникальную программу психологической подготовки московских выпускн иков перед сдачей ЕГЭ. Она направлена на то, чтобы помочь им правильно настроиться на сложный жизненный период, снят ь тревоги, стресс и постараться сдать экзамены без лишних волнений. Об организации такой поддержки нас просили сами ребята. Ранее в этом году мы уже создали специальный контент от психологов для “Московской электронн ой школы”. А сегодня совместно с московским отделением всероссийского общества “Знание” мы запускаем ключево й элемент этой программы — цикл лекций известных психологов. Это первый в своем роде формат. Чтобы ребята могли не просто послушать выступления, но и получить больше удовольствия и эмоций, мы пригласили на лекции популярных у подростков блогеров, артистов и шоуменов. Мы надеемся, что лекции дадут ребятам не о и зн ания, которые они смогут применять в своей дальнейшей жизни, уже не связанной с экзаменами», — рас сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Prógr. логов организовали в этом году в рамках пилотного формата обучения в московских школах с акценто м на подготовку к ЕГЭ.

Персональное приглашение на лекции было отправлено каждому московскому одиннадцатикласснику. Участие для детей бесплатное, однако количество мест на площадках ограничено. Посмотреть онлайн-трансляции лекций смогут все желающие на портале «Школа. Moscú», en группе Департамента образования и науки Москвы во «ВКонтакте», en группах во «ВКонтакте» yo «Одноклассниках» телеканала «Москва 24», а также на YouTube-канале просветительского проекта «Мослекторий».

Следующая встреча запланирована el 21 de mayo В 14:00 в амфитеатре парка «Зарядье» нейробиолог, профессор биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин расскажет об особенностях работы мозга в стрессовых ситуациях и да ст рекомендации, как справиться с этим состоянием.

Третья лекция пройдет 28 мая в 14:00 на площадке центра современного искусства «Винзавод», где сем ейный психолог, телеведущая и автор книг Виктория Дмитриева расскажет, как детям и родителям нала семье во время подготовки к экзаменам и в другие сложные периоды.

Завершится цикл 4 июня в 14:00 в амфитеатре парка «Зарядье» лекцией Ларисы Сурковой, практикующе го психолога, кандидата психологических наук, автора книг, многодетной мамы и блогера. Она расскажет о том, почему важно не оставаться в одиночестве в сложный период и к кому обратиться за поддержкой.

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