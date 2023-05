На базе ФРКТ открывается кафедра перспективных вычислительных технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

19 мая в 12:00 в концертном зале МФТИ состоится открытие кафедры перспективных вычислительных технологий ФРКТ (базовое предприятие — «Сбер»).

Вас ждут обзор академической программы бакалавриата и магистратуры кафедры, а также лекции в области программно-аппаратных решений от экспертов мирового уровня. В частности, выступят Иван Оселедец, директор Центра технологий ИИ Сколтеха, ведущий научный сотрудник AIRI, профессор РАН, д. ф.-м. н., лауреат Премии Президента РФ для молодых ученых, лауреат Премии Гумбольдта; Геннадий Пехименко, профессор Университета Торонто; Faculty Member, Vector Institute; CEO, CentML, а также ведущие разработчики Лаборатории робототехники и технические лидеры Департамента перспективных вычислительных технологий «Сбера».

В течение мероприятия будет работать демозона, на которой будут представлены новейшие технологические разработки «Сбера»: SberAutoTech ФЛИП — полностью автономный электромобиль, прототипы беспилотников на базе грузовиков различных моделей и научно-технические разработки Лаборатории робототехники.

Также участников ждет совместный суточный хакатон «Сбера» и Физтеха, ориентированный на студентов всех курсов, желающих попробовать себя в изобретении новых продуктов: аппаратно-программного устройства на базе шасси с электроприводом либо программной рекомендательной системы.

Старт хакатона — 19 мая в 16:00. Продолжительность — 24 часа. Подведение итогов судейской командой — 20 мая с 16:00 до 18:00.

Победители хакатона получат технологические продукты и призы от «Сбера», а также рекомендации к зачислению в магистратуру кафедры.

Расписание на 19 мая 2023 года, приглашаются все желающие:

11:30 — welcome кофе

12:00–12:30 — открытие кафедры, выступление руководства, обзор академической программы

12:30–15:00 — лекции

15:00–15:30 — кофе-брейк

15:30–16:00 — подтверждение регистрации команд, выдача ТЗ

16:00 — начало хакатона

Расписание на 20 мая 2023 года:

16:00–17:30 — демонстрация решений от участников, подведение итогов хакатона, вручение призов

17:30–18:30 — фуршет для участников хакатона

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI