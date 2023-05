Научный полк. Энергетика Вейца. Часть 2

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С началом Великой Отечественной войны академика Вениамина Вейца привлекли к решению важных задач из области энергетики. В 1942 году за научную работу по мобилизации энергетики Урала на нужды обороны он был удостоен звания Лауреата Сталинской премии 1-й степени.

В 1942-1943 годы служил заместителем председателя комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов восточных районов на нужды обороны и руководителем энергетической группы этой комиссии. Его основные труды этого периода были посвящены изучению энергетических ресурсов и их использованию, основам энергетики отраслей народного хозяйства и энергетическим системам.

В 1944 году получает звание профессора и становится заведующим кафедрой в МИЭИ. По его инициативе в там был организован энергетический факультет.

В 1945 году был командирован в Германию и Чехословакию для изучения ряда вопросов энергетики этих стран в период войны. А в 1947 году вновь стал делегатом СССР на мировой энергетической конференции в Гааге. В послевоенные годы Вейц выполнил цикл работ по развитию энергосистем и созданию единой энергетической системы СССР.

С 1949 года был руководителем разработки комплексной энергетической схемы Москвы. С 1959 года проводил исследования по применению современной вычислительной техники к выбору оптимальных энергоносителей.

Вениамин Вейц – автор двух фундаментальных трудов: «Единая энергетическая система СССР» (совместно с Глебом Кржижановским) и «Основные вопросы принципиальной схемы единой энергетической системы», оба опубликованы в 1956 году.

Вениамин Исаакович награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью «В память 800-летия Москвы».

