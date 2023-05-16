Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú

15 мая на факультете почвоведения МГУ состоялось празднование его 50-летнего юбилея. Особый вклад его основателя Глеба Всеволодовича Добровольского в развитие естественных наук отм етил, выступая на торжественном заседании, ректор Московского университета В.А. Садовничий.

«Факультету – 50 лет, а на самом деле – почти 270. Михаил Васильевич Ломоносов в своей работе “О сло ях земных” впервые написал о важности изучения этого тонкого слоя – почвы – для существования ч еловечества, и уже тогда Михаил Васильевич подчеркивал важность изучения чернозема. Матвей Иванович Афонин, первый русский историк Московского университета, написал слово о значении зе млепашества и также отмечал важность чернозема. А.А. Прокопович-Антонский, один из ректоров Московского университета, активно работал по вопросам сельского хозяйства. Профессор Сабанин первый понял, что специалистов почвоведов надо готовить “практически” и первый написал “Краткий курс почвоведения”. Мы шли к тому, что в Московском университете должен появиться факультет, посвященный изучени ю почвы. Глеб Всеволодович Добровольский настоял, и было принято решение, что такой факультет займет свое отдельное место в структуре университета. Глеб Всеволодович был гениальным ученым и много сделал для науки, много уделял времен и изучению почвы. Это был удивительный человек. При нем факультет приобрел базу и имя», – рассказал Виктор Антонович.

Foto de archivo будущих научных исследований: «Необходимо отвечать на современные вызовы и смотреть в будущ ее».

В.А. Садовничий открыл портрет основателя факультета почвоведения Глеба Всеволодовича Добровольско ir

Участниками торжественного заседания Учёного совета и Профессорского собрания факультета почвовед ения стали МГУ директора научно-исследовательских институтов, деканы факультетов Московского универс итета, студенты, аспиранты и выпускники факультета. Все гости отмечали востребованность и важность научных исследований факультета.

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