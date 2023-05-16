Информация о продаже паёв ЗПИФ “ПАРУС-ЛОГИСТИКА”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

На основании письма, полученного от Акционерного общества “Инвестиционная компания “РИКОМ-ТРАСТ”, и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее – Правила торгов установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи адресных заявок и заключения сделок в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” с паями закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда “ПАРУС-ЛОГИСТИКА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ПАРУС Управление Активами” (краткое наименование в системе торгов: ПАРУС-ЛОГ; торговый код: RU000A105328) (далее – Паи) в ПАО Московская Биржа.

Подача адресных заявок на покупку Паёв и заключение соответствующих сделок пройдет в период с 17 мая по 30 мая 2023 года в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в следующем порядке:

1.1 Продавцом Паев выступит АО “ИК “РИКОМ-ТРАСТ” (идентификатор УТ в системе торгов – MC0088200000) (далее – Продавец).

1.2 Цена продажи определяется Продавцом.

1.3 Размер стандартного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 (одному) Паю.

1.4 Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита “Дата активации” на условиях “Частичное обеспечение/отступное” и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.

1.5 Заявки на покупку Паев с 17 мая по 19 мая 2023 года подаются со следующими обязательными реквизитами:

дата активации (данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);

объем денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг (максимальный объем денежных средств на покупку, включая все необходимые комиссионные сборы);

код расчетов Z0;

“по цене контрагента”;

прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

1.6 В 12:00 мск 19 мая 2023 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.

1.7 Время активации заявок, поданных с 17 мая по 19 мая 2023 года – 10:00 мск 30 мая 2023 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации, снимаются.

1.8 Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.

1.9 В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, путем подачи встречных адресных заявок с указанием цены продажи и количества ценных бумаг, подлежащих продаже.

1.10 Определено следующее время проведения торгов Паями в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”:

период сбора адресных заявок с 17 мая по 18 мая 2023 года: 10:00 – 17:00 мск;

период сбора адресных заявок 19 мая 2023 года: 10:00 – 12:00 мск;

период удовлетворения адресных заявок 30 мая 2023 года: 10:00 – 18:30 мск.



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