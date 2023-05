Интервью Михаила Мамуты газете «Известия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Мы договорились о продлении периода охлаждения до 30 дней

Глава Службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаил Мамута — об отказе от страховки при оформлении займа, поправках к проекту о кредитных каникулах и реформе защиты частных инвесторов Банк ничего не теряет ни финансово, ни репутационно — Михаил Валерьевич, раз мы общаемся на юридическом форуме, то хотелось бы о законопроектах, в подготовке которых участвует Банк России. Например, недавно Госдума приняла поправки в закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей, распространив действие льгот на родителей, которые являются созаемщиками. Будут ли учитываться эти изменения и опыт антикризисной поддержки для подготовки поправок ко второму чтению по проекту о кредитных каникулах на постоянной основе? — Законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе прошел первое чтение в конце прошлого года. Были определенные замечания и предложения со стороны министерств, банков, в том числе связанных с процедурой предоставления. Очень рассчитываю, что поскольку законопроект доработан с учетом всех предложений и он крайне полезен, то он будет принят в эту сессию. В частности, учтен и опыт других видов кредитных каникул — например, право обращаться за ними созаемщикам, а также заемщикам, несущим субсидиарную ответственность (например, поручительство, когда банк не имеет права требовать оплаты долга за третье лицо без собранных доказательств, что основной заемщик не может выплачивать кредит. — «Известия»), если к ним обратился кредитор. — Антикризисные кредитные каникулы — это, если так можно выразиться, одноразовая мера. Сколько раз можно будет прибегать к этой льготе, когда она станет постоянной? — В текущей концепции обсуждается право человека брать каникулы один раз по одному потребительскому кредиту. — Это будет ограничено одной сложной ситуацией или такой льготой можно будет пользоваться неоднократно? — По одному кредиту — однократно в случае сложной жизненной ситуации или других случаев, установленных законом. — Проще говоря, человек попал в трудную ситуацию, воспользовался правом на кредитные каникулы, вернул долг, потом опять взял взаймы у банка и опять сможет взять каникулы в сложном положении? — Да. Но банк ничего не теряет ни финансово, ни репутационно — только приобретает дополнительную лояльность заемщика, который с высокой вероятностью спасается от дефолта и банкротства. Если услуга влияет на выдачу или условия кредита, то ее стоимость должна включаться в ПСК — Также хотелось бы узнать о судьбе законопроекта по расчету полной стоимости кредита. И какие услуги будут обязательны для включения в расчет ПСК? — Сейчас на площадке Совета Федерации идет доработка проекта ко второму чтению. Мы прошли большой путь обсуждений с банками и остановились на том, что услуги, которые человек приобретает вместе с кредитом, могут быть двух видов: влияющие и не влияющие на выдачу и его условия, приобретаемые в обязательном, а точнее квазиобязательном, и добровольном порядке. Если услуга влияет на выдачу или условия заемных денег, то в рамках законопроекта ее стоимость обязательно должна включаться в ПСК. Причем принципиальной позицией является то, что неважно, включена эта услуга в договор или нет, если обязанность ее оплаты возникает фактически. То есть, грубо говоря, когда менеджер в банке говорит, что кредит не выдадут, если человек не купит страховку, то ее стоимость должна включаться в полную стоимость кредита. — Так это мисселинг, если менеджер так говорит… — Мы надеемся, что после принятия закона такого не будет. Сейчас, к сожалению, такие недостатки еще встречаются. Второй набор услуг — когда человек купил их сам. Ту же страховку, подписку на телемедицину. Да, есть риск, что недобросовестные кредиторы могут повлиять на желание купить допуслуги. Скажем, перед самым подписанием договора менеджер предлагает что-то приобрести, а заемщик, находясь на последней стадии получения денег, воспринимает это как условие. Хорошо известны случаи, когда вместе с автокредитом заемщики покупали флешку с советами бывалых автомобилистов. — Хорошее приобретение. — За 147 тыс. рублей. Поэтому важнейшей новацией законопроекта является обязанность кредитора на следующий день после покупки уведомить человека о том, что он вчера добровольно приобрел вместе с кредитом такой-то набор допуслуг. Если они не нужны, то достаточно нажать на кнопку и отказаться от них. То есть экономически этот механизм направлен на то, чтобы устранить недобросовестное поведение кредитора. И для банков это будет хорошей мотивацией. Нет смысла продавать услугу, если ее на следующий день вернут. — Флешку с советами за 147 тыс. рублей я бы тоже вернула. — В той ситуации, как мне кажется, человек даже ничего не понял. Просто хотел получить кредит. Люди, когда подходят к финальной стадии оформления, очень часто на всё это просто не обращают внимания. Они считают, что это некая данность, что они должны это приобрести для доступа к кредиту. Кроме того, в соответствии с законопроектом у банков возникает обязанность указывать в рекламе диапазон полной стоимости кредита «от и до». Именно разброс ПСК, а не ставки. Если в рекламе есть любая информация о стоимости, то обязательно должна быть информация о ПСК. Тогда человек будет понимать, что кредит выдается не под 0%, как сейчас пишут, а под 10–20%. Тут уже даже не захочешь, а задумаешься. Уверен, что степень влияния недобросовестного информирования снизится. — Какой период установлен для того, чтобы отказаться от купленной услуги? — В законопроекте планируется 30 дней. То есть на следующий день после оформления кредита человек получает уведомление о приобретенных услугах и у него есть еще 29 дней для того, чтобы отказаться от них. Сейчас этот период охлаждения составляет 14 дней. Но мы договорились о продлении, поскольку разные бывают ситуации и люди жалуются, что иногда не успевают уложиться в две недели — заболел, уехал и так далее. — Это же касается и страховок, по которым, как получается, период охлаждения продлевается до 30 дней? — Конечно. Законопроект направлен именно на людей с небольшими доходами — Еще, как мне кажется, подвис законопроект по социальному вкладу для малоимущих, по которому ставка планируется на уровне инфляции или ключевой. Какова судьба проекта? — Нам нужно было урегулировать с рядом наших коллег из правительства содержательные и технологические вопросы, связанные с тем, кто имеет право на открытие такого счета и вклада, как подается заявление, какой подписью оно подписывается. Ведь люди будут подавать заявления на открытие соцвклада через «Госуслуги». Мы находимся в позитивном диалоге с Минцифры и Минтрудом по поводу того, как будет проходить процедура. Сейчас эти вопросы в основном урегулированы, поэтому рассчитываем, что законопроект может быть внесен в ближайшее время. — И банки будут обязаны открывать такие вклады, даже если у них нет их в продуктовой линейке? — Конечно, ведь это публичный договор. И даже если такого вклада у банка нет, при обращении гражданина договор такой он должен заключить. — Но если все-таки банк откажет? Малоимущие могут жаловаться вам? — Думаю, что откроют, поскольку никакой проблемы с этим нет. Там очень хороший, легкий для банка технологический механизм проверки права человека через единый портал госуслуг. Она будет проходить автоматически путем обмена между информационными системами Минцифры и Минтруда. Кстати, коллеги из Минтруда тоже искренне поддерживают этот законопроект, потому что он направлен именно на людей с небольшими доходами. Мы хотим провести реформу по защите частных инвесторов комплексно — На ПМЮФ обсуждался законопроект о защите частных инвесторов. Правильно ли я поняла, что он предполагает повышение имущественного ценза с 6 млн до 30 млн рублей для признания инвесторов квалифицированными? — Да, имущественный ценз планируется повысить, но это далеко не единственный критерий, по которому можно будет получить статус квалифицированного инвестора. Хочу подчеркнуть, что неправильно всю реформу квалификации сводить к имущественному вопросу, речь идет о комплексном подходе, расширяющем, а не ограничивающем право человека обоснованно стать квалифицированным инвестором. Опыт показал, что само по себе наличие каких-то активов, имущества еще ничего о квалификации не говорит. Человек мог получить квартиру в наследство и продать ее, выиграть деньги в лотерею и т.п. Кроме того, действующее регулирование вообще никак не проверяет, что человек мог взять на эту сумму кредит. Это оказалось пробелом, когда люди с большими по нашим меркам деньгами, но при этом ничего не понимающие в сложных финансовых инструментах, становились жертвами своего незнания и быстро свои деньги теряли. Мы проанализировали жалобы от квалифицированных инвесторов и выяснили, что значительное число тех, кто приобрел такой статус по праву владения определенной суммой активов, вообще не знали, что стали «квалами», или не понимали последствий этого. Просто такой статус им достался при подписании договора с банком на VIP-обслуживание. Поэтому мы считаем, что квалификация прежде всего должна отражать суть этого слова — знания, образование, опыт. Мы посмотрели практику большого количества стран, причем не только, как принято говорить, финансово развитых, но и с растущими рынками, в том числе Индонезии, Малайзии, Китая. И увидели, что имущественный ценз или вовсе не является самостоятельным критерием, а идет в связке, например, с экономическим образованием. Или этот ценз очень высокий. Скажем, в Индии в пересчете на наши деньги это порядка 70 млн рублей. Поэтому, на наш взгляд, повышение порога по имуществу оправдано, чтобы снизить риски для среднего класса. При этом мы хотим существенно расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора на основе знаний. Во-первых, учитывать в полном объеме экономическое образование (сейчас в зачет принимается только диплом четырех вузов). Во-вторых, предусмотреть специальный экзамен, чтобы процедура проходила не только через формальные критерии, как сейчас определено законом, но и учитывала реальные знания и опыт. Если человек, независимо от профильного образования, его сдаст, то сможет покупать любые бумаги, доступные квалифицированному инвестору. — То есть реформа в плане защиты частного инвестора заключается в том, чтобы не только повысить имущественный ценз для признания квалифицированным, но и реальное подтверждение его квалификации через экзамен? — Да, мы хотим провести реформу комплексно. Иногда, правда, в обсуждениях это выдергивается из контекста — якобы ЦБ предлагает повысить имущественный порог, чтобы закрыть доступ к покупке определенных бумаг. На самом деле это не так. Инвесторы, которые были признаны квалифицированными, могут ими и оставаться, их право. Помимо этого, в связи с ограничениями по иностранным бумагам мы намерены расширить доступ к определенным российским инструментам для неквалифицированных инвесторов. — Именно расширение? Исходя из концепции, складывалось впечатление, что для «неквалов», наоборот, будут вводиться ограничения. — Именно расширение. — За счет каких бумаг? — Например, более широкий круг облигаций может быть доступен для неквалифицированных инвесторов без тестирования. Раньше большой интерес проявлялся к иностранным финансовым инструментам, но сейчас по понятным причинам они стали менее интересными и доступными для массового инвестора. Поэтому должно быть больше возможностей инвестировать на российском рынке, участвуя в развитии экономики. Конечно, мы смотрим на баланс рисков и возможностей, но определенные действия в этом направлении будут в этом году приняты. Количество бумаг, разрешенных брокерам к купле-продаже для «неквалов», будет увеличено. — Допуск неквалифицированных инвесторов к более широкому кругу бумаг как-то не очень коррелирует с их защитой. — Почему? Как раз коррелирует. Мы же смотрим на риски дефолта эмитента прежде всего. Например, обсуждаем расширение диапазона инвестиционного рейтинга российских облигаций, приобретаемых без тестирования, от ААА до A+. Наш анализ показал, что исторически риск дефолта по бумагам с рейтингом А+ изменяется незначительно по сравнению с ААА. Но при этом количество доступных инвестору качественных облигаций российских эмитентов существенно возрастает. — По моей информации, текст законопроекта еще не готов. Так ли это? — Да, текста пока нет. Но он разрабатывается и запланирован для внесения в Госдуму. — Когда это может произойти? — Мы участвуем в его подготовке, обсуждаем с участниками рынка. Может быть, успеем до конца этой сессии. В любом случае это в планах на нынешний год. — То есть реализация планируется со следующего года? — Думаю, что да. Срочные меры — ограничение на торговлю заблокированными бумагами, бумагами с риском повторных блокировок, с инфраструктурными рисками — мы уже реализовали. Всё остальное — планомерная работа, результаты которой рассчитаны на много лет. Защищать «квалов» за счет института финуполномоченного — не очень правильно — На ПМЮФ обсуждалась тема расширения полномочий финансового омбудсмена на деятельность брокеров. Когда это может быть реализовано и будет ли распространяться возможность апеллировать к нему на квалифицированных инвесторов или это только для «неквалов»? — Мы не просто так хотим усовершенствовать критерии квалификации, чтобы этим статусом наделялись реально понимающие инвесторы. Защищать «квалов» за счет института финуполномоченного — не очень правильно с точки зрения самой идеологии, поскольку он защищает потребителей финансовых услуг. А квалифицированный инвестор всё же профессионально зарабатывает на рынке. Он скорее предприниматель. Миллионы «неквалов» пришли на фондовый рынок в основном за альтернативой безрисковым сбережениям с чуть большей доходностью, у них другие стратегии. При этом речь не идет об убытках, связанных с рыночными рисками, поскольку инвестиции всегда сопряжены с риском. Но, например, споры, вызванные проблемами на стороне профучастника и приведшие к потерям у инвестора, могли бы быть рассмотрены при участии финансового омбудсмена и привлеченных им независимых экспертов. Эту идею финансового уполномоченного мы в целом поддерживаем. — При этом инвесторы в соответствии с законодательством не являются потребителями. — Их и не нужно признавать потребителями с точки зрения закона о защите прав потребителей. Это особая норма, специальная, которая может быть установлена законом о финансовом уполномоченном. Они попадут под его защиту, поскольку по своей природе, знаниям, целям розничный инвестор, покупающий паи ПИФ, в инвестиционной части мало чем отличается от потребителя, покупающего, например, НСЖ. Но мы пока в дискуссии, внимательно обсуждаем идею с другими ведомствами и экспертами. — Обсуждается вопрос и об участии института финуполномоченного в реструктуризации безнадежной задолженности. Как я поняла, омбудсмен будет выступать своего рода посредником в решении проблемы плохих долгов между кредитными организациями и заемщиками. Это регулятор тоже поддерживает? — Конечно. Мы медиацию, или добровольное урегулирование задолженности между кредитором и заемщиком, достаточно высоко оцениваем, видим определенный потенциал. Особенно если кредиторов несколько. Проблема сейчас состоит в том, что они часто друг другу не доверяют. Кредиторы опасаются, что первый, кто договорится с заемщиком, забирает всё, а остальные всё теряют. Не сказать, чтобы эти опасения были совсем беспочвенными. Для преодоления этой проблемы мы вместе с рынком разработали и рекомендовали к применению стандарт комплексного урегулирования задолженности с участием нескольких кредиторов. Он вышел в конце апреля, и это первый шаг. Второй — мы планируем до конца года пилот с участием службы финуполномоченного, которая станет некой нейтральной площадкой, на ней будут урегулироваться эти споры. Финуполномоченный Юрий Воронин об этом на ПМЮФ также говорил. И если пилот окажется удачным, то мы вполне вероятно предложим в законе зафиксировать подобные нормы. Количество жалоб на новый мисселинг снижается — Появились ли новые виды мисселинга за последнее время? — В целом количество жалоб на новый мисселинг снижается. Но именно на новый, а не когда люди обращаются задним числом на то, что им навязали 2–3 года назад. В этом случае мы видели рост, особенно в 2022-м, когда не выплачивался инвестиционный доход из-за блокировки активов. А по новым продуктам отмечаем снижение. Да, у нас появились новые полномочия, которые дают право приостанавливать продажи таких токсичных продуктов, когда происходит осознанно неправильное информирование. В особо тяжелых случаях мы можем потребовать обратный выкуп. — Уже требовали? — Рынок это учитывает. Мы честно предупредили, что будем эти полномочия применять в случае выявления неоднократных нарушений. Поговорили об этом со всеми участниками финрынка по отдельности, чтобы они учитывали в своих стратегиях и продажах возможность такого развития ситуации. Рассчитываем, что с помощью нового инструментария нам удастся существенно снизить напряженность в этом вопросе. Анна Каледина, Известия

