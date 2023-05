Дмитрий Вольвач: прямое авиасообщение между Россией и Грузией приведет к увеличению туристических потоков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

а прошедший год отмечается 8-кратный рост посещаемости Грузии со стороны россиян. В 2022 году Грузию посетили более 830 тысяч российских туристов. Об этом говорится в обращении заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача к участникам заседания Российско-грузинского делового совета.

В деловых взаимоотношениях двух стран, по его словам, наблюдается положительная динамика. Согласно данным Национального банка Грузии, Россия занимает 13-е место среди основных инвесторов страны. При этом российские инвестиции в Грузию с 2015 года выросли более чем вдвое. В настоящее время объем прямых иностранных инвестиций России в Грузию превышает 530 млн долл.

Несмотря на нестабильную мировую ситуацию в мире, товарооборот России с Грузией в 2022 году увеличился на 59% по сравнению с 2021 годом и составил более 2,2 млрд долл.

«Полагаем целесообразным уделять особое внимание вопросам развития кооперационных проектов на территории Грузии, – отметил Дмитрий Вольвач. – Данный механизм позволит придать дополнительный импульс развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Он поможет создать фундамент для укрепления деловых контактов между бизнесом Грузии и России, что в конечном итоге приведет к росту совместных предприятий и увеличению количества рабочих мест».

В ходе заседания стороны отметили, что наиболее перспективными сферами для развития двустороннего сотрудничества можно считать сельское хозяйство, энергетику, транспорт, логистику и туризм.

«Граждане Грузии почти в 2 раза увеличили количество поездок в Россию. В 2022 году Россию посетило более 34 тысяч грузинских туристов, – привел данные замминистра. – Дальнейшему росту показателей будет способствовать возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, а также решение Президента России Владимира Путина об отмене виз для граждан Грузии в ходе краткосрочных поездок в Россию».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин согласился с тем, что прямое авиасообщение имеет непосредственное влияние на туристическую ёмкость и увеличение потоков туристов. До прекращения организованных туристических поездок в 2018 году Грузия, по его словам, привлекала на свою территорию около 1,2 млн туристов.

«Даже несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения, транзитные перевозки через Минск, Ереван и сухопутную границу позволили 800 тысячам российских граждан ежегодно посещать Грузию, – отметил Дмитрий Горин. – Можно предположить, что после восстановления воздушного сообщения, в Грузию ежегодно будет приезжать не менее 1 млн российских граждан».

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна объем в 1 млн туристов в год может стать реальной цифрой при появлении достаточного количества авиарейсов между Россией и Грузией, снятии ограничений по квотам и развитии транзитных направлений туризма.

«Туры со стыковкой, появление пакетных предложений, возобновление контрактных отношений с грузинскими компаниями и формирование блочных предложений – всё это в ближайшее время вновь станет основой сотрудничества России и Грузии в сфере туризма, позволив стабилизировать цену и нарастить объёмы туристических потоков между двумя странами, – подчеркнул Артур Мурадян. – Не исключено, что вместе с прямым авиасообщением возобновятся и автобусные туры в Грузию, поскольку граница по Верхнему Ларсу сейчас открыта».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI