Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

11 de mayo de 2023 проектного обучения ГУУ в партнёрстве с компанией EcoStandard group в рамках проектного обучения студентов ГУ У проведена стратегическая настольная ESG-игра «Экологические прогнозы и вызовы XXI века», направленная на развитие экологического мышления и сознания среди обучающихся.

Презентуя игру, советник вице-президента «Деловой России» Стелла Лукьянцева рассказала о деятел ьности общероссийской общественной организации и её роли в продвижении инициатив в области устойчиво го развития и ESG-трансформации.

Ver detalles de soporte ard group Catering туальных ключевых задачах бизнеса в рамках ESG-повестки.

ESG – это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной ко мпании в решение экологических (ambiental), социальных (social) и управленческих (gobernanza) проблем.

В мероприятии приняли участие студенты 1, 2, 3 курса Института государственного управления и прав a, Института отраслевого менеджмента, Института экономики и финансов.

В ходе игры командам предстояло построить социально, экономически и экологически устойчивый город, решая современные проблемы окружающей среды с помощью передовых технологий. Игроки получали инвестиции на развитие города за счёт ответов на экологические вызовы, разработанн ые на основе прогнозов. Каждая команда презентовала свои решения и отвечала на вопросы соперников.

Победителем стала сборная команда в составе:

— Никита Герасин (3 курс, ОП «Международный менеджмент»);— Владимир Задворных (1 курс, ОП «Социол огия и психология управления»);— Данила Смирнов (2 курс, ОП «Государственное и муниципальное упра вление»);— Дмитрий Холомкин ( 2 курс, ОП «Урбанистика и управление городом»).

Участники отметили интересный и динамичный формат игры, которая позволила понять основные аспект ы ESG-повестки, осознать экологические проблемы современности и научила применять передовые техноло гии для их решения, а также использовать ограниченные ресурсы для построения модели устойчиво го города.

Дмитрий Холомкин, студент 2 курса ОП «Урбанистика и управление городом», поделился впечатления ми: «Игра была очень интересная. Требовалось выработка четкой стратегии и плана, для того чтобы одержать победу. Очень здорово, что такая сложная тема была объяснена при помощи игры. Это позволило легче понять все её основные аспекты».

Данила Смирнов, студент 2 курса ОП «Государственное и муниципальное управление»: «Мы были вовле чены в живой, интерактивный процесс, в котором команды переживают реальные сценарии развития города и реагируют на них. Нам предстояло решить экологические и социальные проблемы быстро развивающихся городов».

Fecha de publicación: 16.05.2023

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