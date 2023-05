Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

27 апреля в Президентском зале Российской академии наук состоялись ХХXI Моисеевские чтения – научно-практическая конференция «Россия в ХХI веке: Проблемы ядерной безопасности и ядерного сдерживания в эколого-политологических оценках Н.Н. Моисеева и современность».

Конференция инициирована Международным независимым эколого-политологическим университетом, Комиссией РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, а также Комиссией РАН по техногенной безопасности.

Государственный университет управления внес значимый вклад в подготовку и проведение конференции. Ректор ГУУ Владимир Строев вошел в состав Оргкомитета конференции, научный руководитель и профессор ГУУ Яков Вишняков стал заместителем председателя Программного комитета конференции, а также модератором пленарного заседания конференции, профессор ГУУ Светлана Киселева стала заместителем председателя Организационного комитета конференции, а также модератором пленарного заседания конференции. В мероприятии активное участие приняли представители ГУУ: члены Научной школы профессора Якова Вишнякова, которая развивает принципиальные идеи академика Н.Н.Моисеева, профессор Людмила Маколова, Виктор Новиков, Сергей Васин, а также профессор Сергей Богданов, доцент Алина Флаксман и студенты ГУУ, представившие доклады в сборник материалов Конференции.

Кроме того, студенты Государственного университета управления выступили в качестве волонтеров при подготовке и проведении конференции.

Собравшиеся обсудили направления действий по усилению влияния ученых на обеспечение ядерной безопасности действующих и строящихся АЭС; эколого-политические аспекты ядерного сдерживания в ХХI веке в свете идей Н.Н.Моисеева; вопросы повышения роли МАГАТЭ в проведении независимого мониторинга ядерной безопасности действующих и строящихся АЭС в условиях вооруженных конфликтов; экономические аспекты обеспечения ядерной безопасности и ядерного сдерживания; роль России в обеспечении ядерной безопасности на глобальном и национальном уровнях.

Конференция завершилась обсуждением научно-практических рекомендаций. По итогам работы готовится выпуск сборника материалов конференции и размещение тезисов научных докладов в научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), включённой в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Programma_XXXI-MCh

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI