Вклады ставят рекорды – средний размер депозита в РФ превысил ₽300 тыс.

Как изменился объем вкладов в первом квартале 2023 года?

АСВ проанализировало остатки на счетах россиян – по итогам первых трех месяцев текущего года средний размер депозита в большинстве сегментов серьезно увеличился:

размер вкладов на сумму более ₽10 млн. руб. возрос на 3,7%, а число таких депозитов – на 6%;

объем вкладов в размере от ₽3 до 10 млн. увеличился на 6%, как и число вкладчиков;

депозиты от ₽1 до 3 млн. прибавили более 3% (наибольшей популярностью пользуются вклады до ₽1,4 млн. – сумма застрахована);

в сегменте вкладов до ₽1 млн., напротив, наблюдается просадка – объем сократился на 5,5%.

Любопытно, что именно на долю небольших депозитов приходится наибольший вес – свыше 30% всех вкладов. Подобные остатки зафиксированы на счетах почти 97% вкладчиков в России, а депозиты свыше ₽3 млн. имеют лишь 0,4% россиян.

Почему россияне отказываются от «длинных» вкладов в пользу краткосрочных?

Хотя граждане и возвращают деньги в банки, предпочтение по-прежнему отдается краткосрочным программам – доля долгосрочных вкладов не превышает 22%, хотя в начале прошлого года этот показатель находился на уровне 33%. Отказ от «длинных» депозитов обусловлен рядом причин:

размещать деньги на небольшой срок удобней и спокойней;

в стране наблюдается период повышенной неопределенности;

горизонт планирования сократился;

россияне предпочитают держать средства под рукой, а не замораживать их.

«Ставки по долгосрочным вкладам выше на 1-2%, чем по краткосрочным депозитам, однако граждане готовы потерять часть прибыли, но быть уверенными в завтрашнем дне», – считает эксперт.

Популярность «длинных» вкладов продолжит расти, если банки увеличат процентные ставки по ним либо добавят возможность пополнения и частичного снятия без потери дохода. Как итог, в условиях неопределенности наблюдается рост спроса на накопительные счета – аналог вкладов с начислением процентов на остаток и возможностью в любой момент снять деньги.

10:55 16.05.2023

