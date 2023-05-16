Виртуальная реальность для строителей будущего

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

В СПбГАСУ разработали комплекс из двух компьютерных программ, позволяющих перенести ТИМ-модель в виртуальную среду с сохранением метаданных. Número de registro 2023612572 del 06.02.2023.

Programas de actualización de programas моделирования (ТИМ), обладают широкой функциональностью и невысокой стоимостью. Разработка велась в рамках инновационного образовательного проекта СПбГАСУ «Инновационная метод ика формирования цифровых профессиональных компетенций обучающихся и специалистов строительно й отрасли».

Концептуальная схема интеграции расширений экспорта (вверху) и объектная модель хранения сведен ий о TIM-модели (внизу)

– В архитектурно-строительной отрасли активно применяются самые разнообразные технологии. Всё чаще при строительстве зданий используется трёхмерная печать, в ходе контроля качества ст роительства или при оцифровке существующих зданий применяются дроны с оборудованием для лазе рного сканирования. Сложная архитектура моделируется не вручную, а с использованием методов процедурной генераци yo. Другой, не столь известной в широких кругах, но крайне важной для строительной отрасли технолог ией является информационное моделирование зданий и сооружений. ТИМ-модель включает в себя сведения об архитектурных и конструктивных особенностях здания, д анные по системам отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электрики и так далее. Она упрощает совместную работу специалистов разных областей и позволяет в короткие сроки выполн ять самые сложные задачи, – рассказал аспирант СПбГАСУ Юрий Згода.

Realidad virtual, VR ). Ver más ьности «перенести» пользователя в цифровую среду, которая может быть наполнена любыми интересую щими его объектами. В случае со строительной отраслью это здания и сооружения, ландшафты, интерьеры. Виртуальная реальность позволяет «прогуляться» по проектируемому объекту и детально изуч ить все его особенности, как будто он уже построен и введён в эксплуатацию.

Новый программный комплекс можно использовать для демонстрации моделей зданий широкому кругу лиц, мало знакомых с чертежами и технической документацией. Он будет полезен специалистам, которым требуется проводить детальные осмотры здания или соор ужения в объёме.

Кроме того, комплекс может быть эффективно интегрирован в образовательный процесс. После того, как студенты смоделировали здание, они могут сразу же «пройтись» по нему, детально изучить его, сопоставить результаты своей с те м, что они только что увидели в виртуальной среде, обнаружить ошибки проектирования и внести соответст вующие исправления .

Комплекс включает в себя набор расширений для экспорта в универсальном бинарном формате информ ационных моделей зданий и сооружений из ПО Autodesk Revit y Renga. Он позволяет извлечь из программного обеспечения для ТИМ-моделирования все сведения, свя занные с ТИМ-моделью, а также программу для автоматизированного построения интерактивных VR-визуа лизаций ТИМ-моделей, которая наглядно демонстрирует их с использованием виртуальной реальнос ti.

Пользователь может перемещаться в реальном вр емени изменять материалы элементов здания, перемещать проектируемое здание по различным вирту альным окружениям (городская среда, пригород и т. д.), запрашивать подробные сведения по каждом у элементу модели, скрывать или отображать определённые категории элементов, имитировать различные погодные явления.

Приложение обладает высокой производительностью и включает в себя опции наглядного отображен ия элементов отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации: программа может визуализироват ь эти элементы сквозь стены, перекрытия и другие компоненты здания. Благодаря этому пользователь в виртуальной реальности одновременно видит и объёмную архитек туру здания, и то, как в нём проложены инженерные сети. Это единственное решение для VR-визуализации ТИМ-моделей, поддерживающее отечественное ПО инфо Renga мещения.

«Современные технологии активно развиваются и открывают специалистам строительной отрасли целый ря д новых возможностей. Однако сами по себе технологии не могут быть “состыкованы” друг с другом: для этого необход имы соответствующие инструменты. Descripción del programa остранённых на данный момент технологий: ТИМ-моделирования и виртуальной реальности. Благодаря его использованию все желающие могут за несколько секунд переместить свои информац ионные модели в виртуальную среду и получить преимущества от использования каждой из этих те хнологий», – уверен Юрий Згода.

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