Большие вызовы: в Вышке прошла проектная сессия, посвященная Ямалу

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов презентовал регион будущим участникам экспедиций. Он рассказал, что по среднему размеру заработной платы Ямал стабильно является лидером: в 2022 году уровень среднемесячной заработной платы составил более 131 тысячи рублей. Это в два раза больше среднероссийского, уступает регион в этом показателе только Чукотке. Дмитрий Артюхов также обозначил ключевые вызовы региона: смещение добычи на север и пространственное смещение структуры расселения, постепенное изменение климата, дефицит высококвалифицированных кадров. В округе разработан комплекс мер для того, чтобы с ними справляться. Также губернатор ответил на вопросы студентов из зала. Разговаривали о климатических особенностях региона, его экономике, социальной жизни и точках развития.

«Ямалу нужны квалифицированные специалисты, и мы создаем условия для их привлечения. Строим арендное жилье для тех, кто планирует переехать и востребован на рынке труда. Запустили в Новом Уренгое, готовимся стартовать в Салехарде и будем далее этот проект тиражировать. В квартирах есть все необходимое — заходи и живи. Создаем комфорт здесь и сейчас за счет развития потребительского рынка. Обеспечиваем высокое качество жизни: Ямал занимает второе место в стране по уровню заработных плат. О том, что с Ямалом люди связывают свое будущее, говорит и число многодетных семей. Сегодня это каждая третья семья в округе», — сообщил Дмитрий Артюхов.

«Проект студенческих экспедиций “Открываем Россию заново” зародился как внутренний вышкинский проект, затем вышел на всероссийский уровень благодаря партнерству с АНО “Россия — страна возможностей”, а сегодня мы имеем возможность встречаться напрямую с губернаторами регионов и совместно проектировать будущие экспедиции, — отметил проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов. — Я призываю пользоваться этой возможностью и включаться в проекты, которые действительно отвечают ключевым региональным вызовам». После серии вопросов студенческие команды принялись за проектирование концепций экспедиций в группах. В список тем вошли проекты, обозначенные управленческими командами этих городов как необходимые к реализации (благоустройство набережной и пешеходной зоны в Салехарде, разработка мастер-плана горнолыжного комплекса в Лабытнанги, разработка культурного кода города Муравленко и проектирование туристического кода центра города Ноябрьск), а также проекты, заявленные студентами инициативно. Учащиеся выступили с предложениями трех экспедиций: траектории молодежи в регионах без головных организаций высшего образования, развитие региона в условиях трансформации энергетического рынка и смысловое наполнение точек притяжения молодежи в ЯНАО.

