Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» включен в отраслевой рейтинг качества репутации RQI
Банк «РОССИЯ» вошел в топ-100 кредитных организаций отраслевого рейтинга Reputation Quality Index (RQI), составленного международным агентством AMDG.
RQI — это интегральный показатель, позволяющий сравнивать бренды по эффективности работы над репутацией в интернете.
Для составления рейтинга аналитики AMDG провели маркетинговые исследования российского банковского сектора. На их основе каждому из банков был присвоен определенный множитель, отражающий значимость конкретного направления коммуникаций для управления репутацией в сети.
В анализе участников использовались критерии репутации в поисковых системах, потребительской оценки брендов, клиентской лояльности и другие.
Рейтинг RQI нацелен на закрепление высоких стандартов обслуживания потребителей в сети.
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