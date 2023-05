Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» включен в отраслевой рейтинг качества репутации RQI Банк «РОССИЯ» вошел в топ-100 кредитных организаций отраслевого рейтинга Reputation Quality Index (RQI), составленного международным агентством AMDG. RQI — это интегральный показатель, позволяющий сравнивать бренды по эффективности работы над репутацией в интернете. Для составления рейтинга аналитики AMDG провели маркетинговые исследования российского банковского сектора. На их основе каждому из банков был присвоен определенный множитель, отражающий значимость конкретного направления коммуникаций для управления репутацией в сети. В анализе участников использовались критерии репутации в поисковых системах, потребительской оценки брендов, клиентской лояльности и другие. Рейтинг RQI нацелен на закрепление высоких стандартов обслуживания потребителей в сети.

