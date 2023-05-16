Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

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Банк «РОССИЯ» включен в отраслевой рейтинг качества репутации RQI

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-100 кредитных организаций отраслевого рейтинга Reputation Quality Index (RQI), составленного международным агентством AMDG.

RQI — это интегральный показатель, позволяющий сравнивать бренды по эффективности работы над репутацией в интернете.

Для составления рейтинга аналитики AMDG провели маркетинговые исследования российского банковского сектора. На их основе каждому из банков был присвоен определенный множитель, отражающий значимость конкретного направления коммуникаций для управления репутацией в сети.

В анализе участников использовались критерии репутации в поисковых системах, потребительской оценки брендов, клиентской лояльности и другие.

Рейтинг RQI нацелен на закрепление высоких стандартов обслуживания потребителей в сети.