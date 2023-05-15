Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

«Развитие и разнообразие проектной работы на факультете — один из наших главных приоритетов в настоя щее время, — отметил доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Пильник. — Мы стараемся погружать студентов в решение прикладных задач вместе со специалистами из бизне с-структур, органов государственного управления или науки. Реализованный проект с ВЭБ.РФ, на наш взгляд, крайне удачный пример такого погружения. У наших студентов была реальная возможность в процессе работы не только глубоко вникнуть в исс ледуемые вопросы, но и регулярно общаться с коллегами из государственной корпорации, которые де лились со студентами и своими подходами, и своей экспертизой. Надеемся в дальнейшем на расширение сотрудничества в аналогичном формате».

Об участии в проекте новостной службе «Вышка.Главное» рассказал Никита Мельников, студент второго курса магистерской программы «Политический анализ и публичная политика»:

— Осенью у меня был предмет “Responsabilidad Social Corporativa (RSC): empresa y Estado”, который вел доцент, кандидат политических наук Стани слав Мясников. Я проникся концепцией корпоративной социальной ответственности, начал искать стажировки и проекты по Tema danés. Станислав предложил студентам поучаствовать в проекте с ВЭБ.РФ по этой теме. Я подал заявку на участие вместе с одногруппниками Дарьей Ларичевой и Игорем Гориным. Позднее к нам присоединился Степан Никифоров, который обучается на третьем курсе по направлению « Экономика и статистика». Я благодарен коллегам за энтузиазм и слаженную работу, а представителям ВЭБ.РФ — за то, ч то не только сопровождали наш проект, но и делились ценными рекомендациями и собственным опытом. Это было незабываемое и ценное приключение для нас всех!

Если говорить о проекте, то важно отметить, что сегодня компании все чаще придерживаются концепци y КСО. Они выстраивают бизнес-модель таким образом, чтобы, помимо извлечения прибыли, также учиты вать социальные и экологические аспекты. Одним из важнейших элементов данной концепции является предоставление нефинансовой отчетности — отчета о деятельности компании в области экологии и в социальной сфере. В таких отчетах можно найти информацию о программах по уменьшению выбросов, повышению инклю зивности на рабочих местах, о выделении средств на благотворительность и т.д. Существует ряд исследований, которые показывают, что компании, которые учитывают аспекты КСО в своей бизнес-стратегии, получают множество преимуществ — от увеличения дохода до популярности в медийном пространстве.

Наш проект был ориентирован на изучение международного опыта стран в сфере КСО. Мы проанализировали регулятивную базу США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Швейц арии, Польши и Швеции, а затем перешли к кейс-стади для того, чтобы исследовать тренды в упомя нутых странах по различным секторам: энергетический и промышленный сектора, сельское хозяйство, TI, строительство и финансовый сектор. Идеально было бы еще изучить КСО на азиатском рынке, но мы были ограничены во временных ре сурсах. В конце исследования предполагалось составить рекомендации для России. Más información sobre responsabilidad social empresarial ь имплементацию гайдлайнов со стороны государства, которых могли бы придерживаться компании, и т.д. Также мы рекомендовали создать стимулирующие механизмы для бизнеса, и власти будто бы ус лышали наш совет. Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей ( РСПП) 16 de marzo de 2023 года предложил идею о необходимости создания премии для российских компаний, которые демонст рируют высокую социальную ответственность. Уже в 2024 году он предложил наградить первых отличившихся на следующем съезде РСПП.

Я планирую продолжать развиваться в области CSR y ESG. Активно отслеживаю вакансии и стажировки по этому направлению. Уверен, что за устойчивым развитием — будущее. Генеральный директор одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock Ларри Финк отметил: «О бщество требует, чтобы компании, как государственные, так и частные, служили социальным целям. Fotos y comentarios аты, но и то, какой положительный вклад она вносит в общество».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI