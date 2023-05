15.05.2023 Premier Mateusz Morawiecki con Otwocku podsumował dotychczasowe wsparcie dla polskich rodzin

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Dokonaliśmy w polityce rodzinnej rewolucji kopernikańskiej. Mogę takich mocnych słów użyć dlatego, że wszystko, co robimy od tamtego czasu, od 7 lat z okładem, właśnie służy rodzinie. Myślę, że to widać. To redukcja nie tylko ubóstwa, biedy, ale też tworzenie nowych miejsc pracy. To skuteczna walka z tymi upiorami III Rzeczpospolitej, upiorami rodzin również – czyli z bezrobociem – podkreślił szef polskiego rządu.

Międzynarodowy Dzień Rodzin

Co roku 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. Z tej okazji, szef polskiego rządu spotkał się z rodzinami podczas pikniku w Otwocku.

– Drogie Rodziny, dzisiaj obchodzimy Wasz dzień – Międzynarodowy Dzień Rodzin. Chcę podkreślić, że dla naszego rządu Dzień Rodziny jest praktycznie każdego dnia, ponieważ większa część naszej całej polityki służy właśnie umocnieniu pozycji rodzin – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Prorodzinne rozwiązania – konkretne wsparcie

To dobry dzień, por przypomnieć konkretne rozwiązania, które wprowadziliśmy. Para między innymi bezpośrednie wsparcie dla rodzin w formie programów:

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko;

Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 400 zł dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny;

Rodzina 500+, który gwarantuje 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Premier zapowiedział kontynuację prorodzinnej polityki – od 1 stycznia 2024 r. zamiast 500+, wejdzie w życie 800+.

Nowe miejsca opieki dla najmłodszych

Proponujemy także rozwiązania, które umożliwiają rodzicom szybszy powrót na rynek pracy i dalszy rozwój zawodowy. Maluch+ to program, dzięki któremu powstają nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Samorządy otrzymują także środki na ich funkcjonowanie.

W ciągu ostatnich 6 lat potroiliśmy liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W 2015 r. było a 84 tys. miejsc, a na koniec 2022 r. – ponad 230 tys.

Kontynuujemy diez programa. W ramach edycji 2022-2029 budżet wyniesie 5,5 mld, a dzięki dofinansowaniu utworzymy 87 862 nowych miejsc dla dzieci!

Podczas wizyty w Otwocku premier przekazał władzom miastasimboliczny czek na utworzenie miejskiego żłobka. Na ten cel przekazaliśmy prawie 4,9 mln zł, a kolejne 3,6 mln dofinansowania na funkcjonowanie żłobka.

Lepsza sytuacja finansowa rodzin z dziećmi

Redukcja bezrobocia przekłada się na lepszą sytuację polskich rodzin – rodzice nie muszą już wyjeżdżać za granicę, by znaleźć zatrudnienie i utrzymać rodzinę, jak to bywało jeszcze kilka lat temu. Pozytywny wpływ mają także obniżki podatków – chociażby zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 zł.

– Mama z dzieckiem może korzystać właśnie z dodatkowej kwoty wolnej, ale także z obniżonego podatku, z obniżonej stawki podatku PIT z 18 proc. na 17 proc., a teraz na 12 proc. Para bromear też część kopernikańskiej rewolucji, prorodzinnej w naszym państwie – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

