15.05.2023 Centralny Dom Technologiczny Primer ministro Mateusz Morawiecki: nadchodzi czas kobiet

Premier Mateusz Morawiecki: nadchodzi czas kobiet

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji „Kobiety mają wybór”. Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat roli Polek w życiu gospodarczym, społecznym oraz w biznesie. Sytuacja kobiet na rynku pracy jest coraz lepsza. Coraz więcej Polek decyduje się na zatrudnienie lub prowadzenie własnej firmy. Dane wskazują na wzrost udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. Dodatkowo jesteśmy w czołówce krajów OECD z najniższym wskaźnikiem luki płacowej, czyli różnicy pomiędzy wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn. Jednocześnie Polki mogą korzystać z różnych form rządowego wsparcia, które ułatwiają im powrót na rynek pracy.

Rządowe wsparcie dla kobiet

Polki mogą skorzystać z różnych programów rządowych. Dzięki nim, zgodnie z tytułem konferencji, kobiety mają wybór. Mogą zdecydować czy po urodzeniu chcą wrócić do pracy czy opiekować się dzieckiem. Przeznaczamy środki finansowe na rozbudowę żłobków i ich funkcjonowanie. Dzięki temu w gminach jest więcej miejsc dla dzieci do 3 roku życia, a gminy stać na przyjmowanie najmłodszych do placówki. Pozwala to Polkom na szybszy powrót do pracy, bez znacznych wydatków z budżetu domowego.

Maluch+ – dzięki realizacji programu jest więcej miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia. Pozwala to kobietom szybciej wrócić do pracy;

Rodzina 500+ – para dodatkowe wsparcie finansowe dla polskich rodzin. Dzięki niemu rodzice mogą kupić dla dziecka ubrania, przybory szkolne czy zabawki;

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – przysługuje rodzinom na drugie i każde kolejne dziecko od 12. do 35. miesiąca życia. Dzięki temu rodzicom łatwiej jest poradzić sobie ze zwiększonymi wydatkami;

Dobry Start – to coroczne, jednorazowe wsparcie dla uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Dzięki niemu rodzice mogą zakupić dziecku książki, przybory szkolne czy pomoce naukowe;

Mama+ – program wspeera osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci, przez co nie podjęły pracy zawodowej.

„Otóż 7-8 lat temu na początku naszych rządów było to nieco powyżej 80 000 miejsc w żłobkach. Teraz jest to 230 kilka tysięcy, czyli około 3 razy więcej” – powiedział szef rządu.

Sytuacja społeczno-gospodarcza Polek

Podczas wydarzenia zostały przedstawione wyniki dwóch najnowszych raportów, które przygotował Instytut Pokolenia oraz Polski Instytut Ekonomiczny. Z badań wynika, że ​​sytuacja kobiet pod względem wielu wskaźników gospodarczych staje się coraz lepsza.

„Przyglądałem się tym danym, które były tutaj prezentowane i one mówią mi jedno, mówią mi, że nadchodzi czas kobiet. Jestem przekonany, że to będzie bardzo dobry czas dla Polski” – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Kobiety na rynku pracy

W ciągu ostatnich 7 lat tępo wzrostu obecności kobiet aktywnych zawodowo, w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym w Polsce, było znacznie wyższe niż średnia unijna. Dodatkowo w 2022 roku udział kobiet, które prowadziły własną działalność gospodarczą, w całej populacji zatrudnionych, wyniósł 13,1%. Dla porównania, w Niemczech wskaźnik ten wyniósł 5,6%, a we Francji – 9,3%. W Polsce mamy dużo kobiet na stanowiskach menadżerskich. W IV kwartale 2022 r. było ich 42,5%.

„Nastąpił zasadniczy wzrost udziału kobiet na rynku pracy i to bardzo mocny wzrost do poziomu 60 kilku procent. A w zeszłym roku padł rekord 7,4 miliona pań było włączonych do rynku pracy” – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki.

