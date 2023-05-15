15.05.2023, 10-11 (español) ых рисков ценной бумаги SVAV (СОЛЛЕРС).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

15.05.2023 10:11

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 15.05.2023, 10-11 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (para 858.5) y diapasón оценки рыночных рисков (para 1014.013 руб ., эквивалентно ставке 62.5 %) ценной бумаги SVAV (СОЛЛЕРС)

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