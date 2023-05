Формирование технологического суверенитета обсудили в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

15 мая в Государственном университете управления состоялось Пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции «Технологический суверенитет: концептуальные подходы и практические ориентиры».

Проректор ГУУ Александр Троицкий поприветствовал собравшихся, выразил уверенность в плодотворной работе и отметил, что «ГУУ известен тесным взаимодействием с академическим сообществом и в этом году впервые стал площадкой для мероприятий Московского академического экономического форума».

Член-корреспондент РАН Валерий Чичканов в докладе «Роль высшей школы в реализации стратегических приоритетов государства» подчеркнул, что «в условиях постоянно меняющихся целей, ценностей и приоритетов государству нужен не просто специалист с дипломом и знаниями в одной сфере, а человек цельный, созидающий, а главное, умеющий думать».

Заведующий кафедрой Институциональной экономики ГУУ, член-корреспондент РАН Георгий Клейнер поделился с собравшимися мнением о том, что «в основе всех технологий независимо от сферы применения лежат общие базовые характеристики, совокупность которых можно определить, как системные технологии. Широкое применение системных технологий в условиях усложнения геополитической обстановки позволит обеспечить социально-экономический суверенитет России».

Заведующий кафедрой Экономической политики и экономических измерений ГУУ, академик РАН Сергей Глазьев в онлайн-формате познакомил собравшихся с докладом на тему: «Экономическая оценка последствий антироссийских санкций».

Также в дистанционном формате в конференции принял участие начальник департамента поддержки новых бизнесов ГК «Росатом» Дмитрий Байдаров, который поделился опытом компании по формированию механизмов обеспечения технологического суверенитета: «Без суверенитета технологий – нет суверенитета государства. Именно поэтому его формирование является одной из приоритетных задач развития».

Подробнее о понятии технологического суверенитета и его реализации в действующем законодательстве рассказали начальник отдела аналитики и внутренних коммуникаций Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Дмитрий Файков и главный научный сотрудник Академии управления МВД России Наталья Ковалева.

Также с докладами выступили член МРГ Коллегии ВПК по диверсификации и импортозамещению в промышленности Сергей Смирнов и модератор конференции, и.о. директора Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.

По результатам работы будут опубликованы тезисы докладов.

Напомним, что конференция проходит в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ-2023), основные мероприятия которого пройдут 7-8 июня в Российской академии наук.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI