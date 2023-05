Татьяна Илюшникова: наша задача убрать для бизнеса все непрофильные риски

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития видит одну из своих задач в том, чтобы исключить для бизнеса все непрофильные риски, в том числе связанные с недостатком знания действующего законодательства. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной снижению рисков предпринимательской деятельности.

«Наша задача – создать такую систему координат, такие правила и однозначное прочтение, чтобы у предпринимателя остались исключительно риски, связанные с ведением его деятельности, такие как выход в определенные ниши, конкуренция, поиск рынков сбыта или масштабирование. По данным Минэкономразвития, из вновь созданных ИП через год закроются 35%, через 3 года – 51%, а малый бизнес – это и рабочие места, и развитие региональных экономик», – отмечает заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Прежде всего, взаимодействие власти и бизнеса должно строиться на принципах доверия и взаимной ответственности. Такой подход хорошо прослеживается в реализации антикризисных мер поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. У обеих сторон были обязательства перед друг другом: государство оказывало необходимую поддержку, а предприятия сохраняли свою деятельность, рабочие места и заработную плату.

Немаловажным фактором по снижению рисков является поддержка бизнеса в переходные моменты: когда предприятие масштабируется, например, из микро в малый, из малого в средний бизнес, для него начинают действовать незнакомые налоговые, кадровые и другие правила.

«Бизнес часто совершает непредумышленные ошибки и нарушения, что связано с незнанием законов и норм. Поэтому мы ведем постоянную разъяснительную работу для предпринимателей – это и встречи с контрольно-надзорными органами на базе Центров «Мой бизнес», и специальные проекты с ФАС, «Росаккредитацией», «Честным знаком» и другими органами власти и организациями по разъяснению правоприменительной практики. Сейчас Минэкономразвития РФ, МВД и платформа «За бизнес» совместно прорабатывают подходы для повышения уровня грамотности предпринимателей, что в итоге и поможет им снизить свои риски», – пояснила Татьяна Илюшникова.

